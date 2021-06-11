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Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся в субботу

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Брюссель, Пятница 11 июня 2021 17:35
Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся в субботу Фото: переговоры по ядерной сделке с Ираном возобновятся 12 июня (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговоры по ядерной сделке с участием представителей Франции, Великобритании, Германии, России, Ирана и Китая возобновятся в Вене 12 июня. Участники обсудят возможное возвращение в соглашение США.

Об этом сообщили в Европейской внешнеполитической службе.

"Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) возобновит работу в физическом формате в эту субботу, 12 июня, в Вене", - говорится в сообщении.

Комиссию возглавит заместитель генсекретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора. Центральной темой переговоров станет возможное возвращение США в СПВД и действия для обеспечения полного выполнения ядерной сделки с Ираном.

Напомним, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в силе останутся также ограничительные меры, которые ввел предыдущий американский президент Дональд Трамп.

Отметим, Иран 2 июня сообщил об урегулировании основных разногласий с США по своей ядерной программе. В ближайшее время будет назначена дата финальных переговоров по СВПД.

Как сообщало РБК-Украина, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. МАГАТЭ сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

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