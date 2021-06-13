Темпи реалізації ядерної програми Ірану вимагають прискорення переговорів, - Блінкен
Ядерна програма Ірану реалізується високими темпами і необхідно активізувати переговори у Відні. Однією з основних тем на них має стати розгляд можливості повернення в рамки попередньої угоди.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CBS.
"Ми не торгуємо ніякими іншими питаннями або інтересами заради переговорів щодо ядерної програми Ірану. Вони піднімаються або знімаються самі. Я хочу це прояснити", - сказав Блінкен.
За його словами, після виходу США зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), Тегеран почав ігнорувати обмеження, передбачені ядерною угодою, і почав швидше реалізовувати свою ядерну програму, збагачуючи все більше урану. "Іран нарощує (збагачення урану - ред.) більш високими темпами, ніж дозволено угодою", - уточнив він.
Блінкен зазначив, що якщо ця тенденція продовжиться, то Тегеран в короткі терміни придбає такі можливості в ядерній сфері, що ситуацію не можна буде повернути назад. "Це змушує терміново подивитися, чи зможемо ми повернути ядерну проблему в рамки угоди, поза якою Іран знаходиться в результаті нашого виходу з СВПД", - резюмував держсекретар.
Нагадаємо, у Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, в силі залишаться також обмежувальні заходи, які ввів попередній американський президент Дональд Трамп.
Зазначимо, Іран 2 червня повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США за своєю ядерною програмою. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів щодо СВПД.
Як повідомляло РБК-Україна, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. МАГАТЕ зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.