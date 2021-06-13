Темпи реалізації ядерної програми Ірану вимагають прискорення переговорів, - Блінкен

Ядерна програма Ірану реалізується високими темпами і необхідно активізувати переговори у Відні . Однією з основних тем на них має стати розгляд можливості повернення в рамки попередньої угоди.

"Ми не торгуємо ніякими іншими питаннями або інтересами заради переговорів щодо ядерної програми Ірану. Вони піднімаються або знімаються самі. Я хочу це прояснити", - сказав Блінкен.

За його словами, після виходу США зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), Тегеран почав ігнорувати обмеження, передбачені ядерною угодою, і почав швидше реалізовувати свою ядерну програму, збагачуючи все більше урану. "Іран нарощує (збагачення урану - ред.) більш високими темпами, ніж дозволено угодою", - уточнив він.

Блінкен зазначив, що якщо ця тенденція продовжиться, то Тегеран в короткі терміни придбає такі можливості в ядерній сфері, що ситуацію не можна буде повернути назад. "Це змушує терміново подивитися, чи зможемо ми повернути ядерну проблему в рамки угоди, поза якою Іран знаходиться в результаті нашого виходу з СВПД", - резюмував держсекретар.