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Иран заявил об урегулировании разногласий с США по ядерной сделке

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Тегеран, Среда 02 июня 2021 21:33
Иран заявил об урегулировании разногласий с США по ядерной сделке Фото: Иран и США урегулировали основные разногласия по ядерной сделке (flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Иран сообщил об урегулировании основных разногласий с США по своей ядерной программе. В ближайшее время будет назначена дата финальных переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает издание Mehr News.

"На нынешних переговорах в Вене были решены наши основные разногласия с США, и мы ведем переговоры, чтобы так же решить оставшиеся", - сказал Рухани

Он также отметил, что Иран всегда оставался участником СВПД и на данный момент все участники соглашения добиваются возвращения к его выполнению в полном объеме.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в свою очередь отметил, что на переговорах в Вене все стороны не считают какие-либо разногласия неразрешимыми. По его словам, делегации возвращаются в свои страны для консультаций. Дату возобновления переговоров в Вене согласуют в ближайшее время.

В Вене уже более месяца продолжаются переговоры между Ираном и пятью государствами, подписавшими ядерное соглашение 2015 года: США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. США после прихода к власти президента Джо Байдена дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

Напомним, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

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