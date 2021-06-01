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Запасы обогащенного урана в Иране превысили разрешенный объем в 16 раз - МАГАТЭ

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Тегеран, Вторник 01 июня 2021 05:19
Запасы обогащенного урана в Иране превысили разрешенный объем в 16 раз - МАГАТЭ Фото: В Иране запас обогащенного урана превысил разрешенный объем в разы (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по договору 2015 года количество. Они оцениваются в 3241 килограмм.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает DW.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о том, что иранские власти не предоставили организации полную информацию об атомных объектах.

Он выразил обеспокоенность тем, что Иран не ответил МАГАТЭ на все поставленные технические вопросы - в том числе о том, откуда взялось такое количество урана.

По словам Гросси, отсутствие прогресса в переговорах не позволяет четко удостовериться в мирном характере атомной программы страны. И может затормозить переговоры о новой ядерной сделке.

В Вене уже более месяца продолжаются переговоры между Ираном и пятью государствами, подписавшими ядерное соглашение 2015 года: США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. США после прихода к власти президента Джо Байдена дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

Напомним, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

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