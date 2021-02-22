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Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов

Новина українською → Тегеран, Понедельник 22 февраля 2021 02:47
Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов Фото: МАГАТЭ (flickr.com iaea)
Автор: Артур Родивилов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает DW.

Компромисс был достигнут в ходе переговоров Гросси с министром иностранных дел Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой иранской атомной программы Али-Акбаром Салехи. Заключенное соглашение будет действительно в течение 3 месяцев.

Проверки входят в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания.

Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять+один" (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия).

Однако, США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп.

Отметим, Иран отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарушил очередной пункт ядерного соглашения, превысив запасы хранения тяжелой воды. В МАГАТЭ заявили, что Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума.

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