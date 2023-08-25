У Харківській області посилять мобілізацію: подробиці

У Харківській області вирішили посилити мобілізаційні заходи. Для цього планується налагодити співпрацю між владою, військкоматами та правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенухи .

У робочій зустрічі взяли участь:

т.в.о начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники територіальних управлінь СБУ;

представники територіальних управлінь ДБР;

представники територіальних управлінь Національної поліції;

представники територіальних управлінь районних ТЦК;

голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Зазначається, що учасники міжвідомчої наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

Яким чином планується посилити мобілізацію в регіоні

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", - сказав Семенуха.

Фото: Засідання (kharkivoda.gov.ua)

Учасники наради також намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запроваджена загальна мобілізація. Востаннє її дію разом із воєнним станом продовжували 27 липня.

Тож цей правовий режим діятиме в Україні щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що отримав звернення від військових щодо надання їм можливості посилити мобілізацію.