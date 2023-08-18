"Не готові морально". Чи дають відстрочку через психологічні причини: пояснення

Мобілізація в Україні триває, але дехто з чоловіків вважають себе "психологічно неготовими" воювати та не з'являються до військкоматів.

Чи можуть громадяни відмовитися від мобілізації з особистих чи релігійних переконань, у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат адвокатського об’єднання "Актум груп" Оксана Доготер.

Якщо "психологічний стан" розглядати в межах здоров'я, то відстрочка від мобілізації може бути лише за наявності відповідного висновку ВЛК про відстрочку, зауважує юрист.

Між тим, у Верховній Раді України 7 серпня 2023 року зареєстрований проект Закону №9566 про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення можливостей мобілізовувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану.

"Вказаним проектом закону пропонується доповнити статтю 23 "Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації" і додати у список осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема: військовозобов’язані громадяни, які з релігійних або особистих переконань письмово відмовляються від мобілізації у військові підрозділи для захисту Вітчизни зі зброєю в руках, але підтверджують готовність бути залученими до виконання робіт", – зазначає увагу Оксана Доготер.

Фахівець додає: наразі цей законопроект перебуває на ознайомленні у комітетах. Проект закону передбачає розширення можливостей мобілізовувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану, і може розглядатися як закріплення альтернативної служби для тих військовозобов’язаних, які не мають бажання воювати, але з особистих або релігійних переконань можуть виконувати роботи оборонного характеру.

Такі громадяни мають письмово подати заяву до ТЦК про відмову від мобілізації і пояснити причини такої відмови (релігійні чи інші особисті переконання). В іншому разі вони будуть призвані на військову службу в загальному порядку.

"На мою думку, такі зміни дозволять підвищити мотивацію громадян до захисту нашої держави, сприятимуть зменшенню соціальної напруги в суспільстві та впливатимуть на зміцнення економіки й обороноздатності України. Хочу наголосити, що невмотивовані громадяни, яких було мобілізовано примусово, зі слів тих військових, які перебувають на передовій, на фронті "приносять лише зайві проблеми", – зауважує юрист.

Із громадянами, які подали письмову заяву про відмову від мобілізації з особистих або релігійних підстав та які готові бути залученими до виконання робіт, будуть укладати відповідні робочі контракти з оплатою не менше розміру мінімальної заробітної плати на підприємствах оборонного призначення або інших секторів економіки за місцем проживання (або в інших регіонах за письмовою згодою).

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