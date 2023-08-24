Коли повістку можна не брати: юрист звернув увагу на важливий нюанс

Повістки, які вручають військовозобов'язаним під час мобілізації в Україні, бувають чотирьох видів. Це повістка для уточнення облікових даних, повістка для проходження військово-лікарської комісії, повістка-призов на службу і мобілізаційне розпорядження.

Які дані треба перевірити у повістці під час її вручення і в яких випадках її можна не брати, у коментарі РБК-Україна розповів юрист юридичної фірми Gracers Сергій Савинський .

Які дані треба перевірити у повістці та коли її можна не брати

Форма повістки є затвердженою і має чіткі вимоги до її оформлення, говорить Сергій Савинський. Кабінетом Міністрів України у грудні 2022 року затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку, де передбачена зокрема і форма оновленої повістки.

Повістка – це виключно письмовий документ, який видають на ім’я конкретної особи, тобто військовозобов’язаного. У повістці має бути зазначено обов’язок такої особи з’явитись у ТЦК І СП (колишні військкомати).

"У повістці мають бути вказане прізвище, ім'я й по-батькові особи, на яку виписують цей документ. Також має бути вказано, де мешкає дана особа. Однак паспортні дані не вказуються", – коментує юрист.

Фото: Повістка – це виключно письмовий документ, який видають на ім’я конкретної особи (facebook.com/gazetadp)

Але якщо у заповненій повістці є помилки, ті чи інші дані вказані неправильно, чи може людина не брати повістку? Юрист підтверджує, що такий документ не несе за собою наслідків у вигляді штрафу тощо.

"Так, такий документ можна не брати, але тут є важливий момент. Якщо повістка складена не згідно з типовою формою – це означає, що там дійсно багато чого істотно відрізняється. Однак якщо в повістці, скажімо, лише сполучник "та" замінили на сполучник "і" або прийменник "в" замінили на прийменник "у", то це не означає, що повістка не відповідає формі. Такі дрібні нюанси не впливають на дійсність документа", – звертає увагу Сергій Савинський.

Якщо ж у повістці суттєво змінені конструкції та формулювання (наприклад, є вимоги взяти з собою речі, які не передбачені типовою формою повістки), то цей документ можна проігнорувати.

"Якщо навіть такий документ вам вручать, то ігнорування такого документа не покладає на людину якихось негативних наслідків. Але звертаю увагу, що це лише у разі, якщо в документі є суттєві відхилення від основної затвердженої форми повістки", – додає співрозмовник.

Також є інші ситуації, коли повістку можна не брати. Зокрема, коли: