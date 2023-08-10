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Чи можна оскаржити в суді вручення повістки: пояснення юриста

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 12:41
Чи можна оскаржити в суді вручення повістки: пояснення юриста Фото: Мобілізація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Антон Маринич

Повістками призовників або військовозобов’язаних оповіщають про те, що їм треба з'явитись до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки колишніх військкоматів. Причини для такого виклику бувають різні, не обов'язково всі означають мобілізацію до ЗСУ.

Чи можна оскаржити в суді вручення повістки, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Чи підлягає оскарженню вручення повістки

Повістка є засобом оповіщення призовника або військовозобов’язаного про необхідність з’явитись до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, військкомат), каже Антон Маринич.

"Причини для виклику можуть бути різними. Це і уточнення облікових даних для забезпечення системи військового обліку повною та достовірною інформацією про кількісний склад та якісний стан як призовників і військовозобов’язаних. Щодо осіб, які пройшли військово-лікарську комісію і визнані придатними до військової служби, то вони можуть отримати заздалегідь заповнену повістку з метою призову їх на військову службу", пояснює фахівець.

Чи можна оскаржити в суді вручення повістки: пояснення юристаФото: Якщо повістку вручили неуповноважені особи або порушено порядок її вручення, це не є підставою для її оскарження (Віталій Носач/РБК-Україна)

Роботодавці так само можуть вручати повістки своїм працівникам, але за встановленою процедурою.

В кінці 2022 року Кабінет Міністрів України врегулював питання оповіщення, прийнявши Постанову "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" №1487 від 30 грудня 2022. Цією постановою встановлена форма повістки, а також порядок дій роботодавця з оповіщення своїх працівників.

"А якщо повістка не відповідає встановленій формі або порушено порядок її вручення чи навіть вручена неуповноваженими особами, маю констатувати, що це не є підставою для її оскарження", додає він.

Крапку у можливості оскарження повістки поставив Верховний Суд, який зазначив у свої постанові, що: "Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до Закону". Такий висновок викладено у справі № 300/1263/22.

Чи можна оскаржити в суді вручення повістки: пояснення юристаФото: Порушення встановленої форми повістки або порядку її вручення не підлягає судовому оскарженню (Віталій Носач/РБК-Україна)

"По свої суті повістка, яка була вручена військовозобов’язаному або призовнику не є рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, тому оскарження в суді не призведе до позитивного результату.

Верховний Суд визнав, що суди першої та апеляційної інстанції правомірно відмовили позивачу у відкритті провадження по справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів та відсутні порушення прав позивача зі сторони державних органів", зауважує адвокат.

Крім того, Верховний Суд звернув увагу, що поняття "спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства" слід тлумачити в ширшому значенні, тобто як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

"Підсумовуючи, хочу зазначити, що порушення встановленої форми повістки або порядку її вручення не підлягає судовому оскарженню", звертає увагу Антон Маринич.

Нагадаємо, для отримання відстрочки від мобілізації треба мати при собі документи, які підтверджують таке право. Ми писали, які документи потрібні для зустрічі з військовим комісаром.

Також не всі військовозобов’язані чоловіки можуть бути призвані на військову службу у воєнний стан. Антон Маринич розповів РБК-Україна, кого можуть не призивати на службу під час війни.

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