Температура в Карпатах "упала" до -12: синоптики объяснили, почему погода сегодня - опасная
Погода на высокогорье Карпат сегодня утром была облачной. Температура воздуха опустилась до -12 градусов по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Ситуация на высокогорье Карпат сегодня утром
Согласно информации спасателей, по состоянию на 7:15 24 ноября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной. Видимость - ограниченная.
Ветер - юго-западный, со скоростью 10 м/с.
При этом температура воздуха была на уровне -12⁰С.
Публикация спасателей о погоде на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Чего ждать от погоды в Ивано-Франковской области
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 24 ноября погода в области будет с переменной облачностью, без существенных осадков.
На дорогах может быть гололедица.
Дневная температура воздуха при этом ожидается:
- в Ивано-Франковске - от 3 до 5 градусов выше нуля;
- по Ивано-Франковской области - от 0 до 5 градусов тепла;
- на высокогорье Карпат - от 1 до 6 градусов мороза.
Прогноз погоды на 24 ноября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Кроме того, специалисты предупреждают местных жителей об опасном метеорологическом явлении.
Так, до конца дня 24 ноября порывы юго-западного ветра по Ивано-Франковской области могут достигать скорости 15-20 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в областном центре по гидрометеорологии.
Предупреждение об опасном метеорологическом явлении (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Предупреждение об опасной погоде от УкрГМЦ
Синоптики Украинского гидрометеорологического центра также предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях.
Речь идет о том, что:
- в течение понедельника на дорогах в западных областях - гололедица;
- днем в Карпатах - порывы ветра до 15-20 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - добавили специалисты.
Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
Предупреждение об опасной погоде от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ночью 18 ноября погода принесла снег в ряд областей на западе Украины.
На следующий день (19 ноября) белый "ковер" накрыл даже некоторые локации в Одесской области. Первый снег заметили также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Позже синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что в западных областях Украины дождь может смениться снегом (или мокрым снегом) даже в дневные часы.
Тем временем в Карпатах эксперты УкрГМЦ прогнозировали сильный снег.
Учитывая ухудшение погодных условий и настоящие "зимние проявления" (первые в этом сезоне), население призвали максимально подготовиться. Прежде всего - "переобуть" автомобили.