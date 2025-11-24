ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Температура в Карпатах "упала" до -12: синоптики объяснили, почему погода сегодня - опасная

Понедельник 24 ноября 2025 10:20
UA EN RU
Температура в Карпатах "упала" до -12: синоптики объяснили, почему погода сегодня - опасная Сегодня погода в некоторых областях Украины может быть опасной (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода на высокогорье Карпат сегодня утром была облачной. Температура воздуха опустилась до -12 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Ситуация на высокогорье Карпат сегодня утром

Согласно информации спасателей, по состоянию на 7:15 24 ноября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной. Видимость - ограниченная.

Ветер - юго-западный, со скоростью 10 м/с.

При этом температура воздуха была на уровне -12⁰С.

Температура в Карпатах &quot;упала&quot; до -12: синоптики объяснили, почему погода сегодня - опаснаяПубликация спасателей о погоде на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Чего ждать от погоды в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 24 ноября погода в области будет с переменной облачностью, без существенных осадков.

На дорогах может быть гололедица.

Дневная температура воздуха при этом ожидается:

  • в Ивано-Франковске - от 3 до 5 градусов выше нуля;
  • по Ивано-Франковской области - от 0 до 5 градусов тепла;
  • на высокогорье Карпат - от 1 до 6 градусов мороза.

Температура в Карпатах &quot;упала&quot; до -12: синоптики объяснили, почему погода сегодня - опаснаяПрогноз погоды на 24 ноября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Кроме того, специалисты предупреждают местных жителей об опасном метеорологическом явлении.

Так, до конца дня 24 ноября порывы юго-западного ветра по Ивано-Франковской области могут достигать скорости 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в областном центре по гидрометеорологии.

Температура в Карпатах &quot;упала&quot; до -12: синоптики объяснили, почему погода сегодня - опаснаяПредупреждение об опасном метеорологическом явлении (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Предупреждение об опасной погоде от УкрГМЦ

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра также предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях.

Речь идет о том, что:

  • в течение понедельника на дорогах в западных областях - гололедица;
  • днем в Карпатах - порывы ветра до 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - добавили специалисты.

Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Температура в Карпатах &quot;упала&quot; до -12: синоптики объяснили, почему погода сегодня - опаснаяПредупреждение об опасной погоде от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ночью 18 ноября погода принесла снег в ряд областей на западе Украины.

На следующий день (19 ноября) белый "ковер" накрыл даже некоторые локации в Одесской области. Первый снег заметили также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Позже синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что в западных областях Украины дождь может смениться снегом (или мокрым снегом) даже в дневные часы.

Тем временем в Карпатах эксперты УкрГМЦ прогнозировали сильный снег.

Учитывая ухудшение погодных условий и настоящие "зимние проявления" (первые в этом сезоне), население призвали максимально подготовиться. Прежде всего - "переобуть" автомобили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Карпаты Ивано-Франковская область Западная Украина Непогода в Украине Метеоролог Горы
Новости
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте