Тема Taurus закрита? Зеленський зробив заяву про німецькі ракети

Фото: німецька далекобійна ракета Taurus (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Питання передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus залишається актуальним, попри відсутність остаточного рішення від Берліна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави держави.

Читайте також: "Це щось божевільне": Зеленський розкрив меседж США про мир з Росією

Відповідаючи на запитання ЗМІ, чи знята тема німецьких ракет з порядку денного, президент жартома зазначив, що "Taurus не все", адже війна триває.

Водночас він підкреслив складність процесу отримання озброєння.

За словами глави держави, Україна наразі не має позитивного рішення від німецької сторони. Зеленський пояснив, що у діалозі з партнерами змушений шукати баланс і фокусуватися на тій допомозі, яку можна отримати негайно.

"Я не можу обрати все. Я хотів би обрати все, але я не можу. Я обираю те, що я можу отримати зараз", - наголосив президент.

Головні заяви Зеленського в Мюнхені

Нагадаємо, під час виступу та зустрічей на Мюнхенській конференції з безпеки Володимир Зеленський зробив низку резонансних заяв щодо завершення війни та внутрішньої політики.

Зокрема, президент наголосив, що для проведення виборів Україні необхідно принаймні два місяці стабільного перемир'я.

Також глава держави відверто визнав, що між Україною та США існують певні розбіжності у баченні стратегії подальших дій.

Говорячи про потенційний фінал конфлікту, Зеленський назвав ключову тему майбутніх мирних переговорів. Він також розкрив зміст свого останнього меседжу до міжнародних партнерів, назвавши деякі аспекти світової політики "чимось божевільним".

