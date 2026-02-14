Тема Taurus закрита? Зеленський зробив заяву про німецькі ракети

Відповідаючи на запитання ЗМІ, чи знята тема німецьких ракет з порядку денного, президент жартома зазначив, що "Taurus не все", адже війна триває.

Водночас він підкреслив складність процесу отримання озброєння.

За словами глави держави, Україна наразі не має позитивного рішення від німецької сторони. Зеленський пояснив, що у діалозі з партнерами змушений шукати баланс і фокусуватися на тій допомозі, яку можна отримати негайно.

"Я не можу обрати все. Я хотів би обрати все, але я не можу. Я обираю те, що я можу отримати зараз", - наголосив президент.