Україна і США мають розбіжність щодо гарантій безпеки: Зеленський розкрив її

Україна та США наразі мають розбіжність щодо термінів надання Києву безпекових гарантій після припинення війни з РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

"Сьогодні у нас є пропозиція щодо гарантій безпеки від сша НА 15 років, ми хочемо мати 20 років+: 30, 50. На що піде адміністрація і Конгрес - подивимось", - зазначив він.

За словами Зеленського, США пропонують гарантії безпеки на термін значно менший, аніж потрібно. Україна із такими пропозиціями не згодна.

Гарантії безпеки для України: коротко про важливе

Зазначимо, трохи раніше Зеленський під час виступу на конференції заявив, що без чітких міжнародних гарантій безпеки будь-які домовленості про завершення війни можуть виявитися тимчасовими і не зупинять нову агресію Росії. Оскільки російський диктатор Володимир Путін - "раб війни".

Також Зеленський наголошував на тому, що система гарантій безпеки для України має включати членство в Європейському Союзі. Окрім цього, потрібен довгостроковий механізм стримування РФ.

Вже відомо, що Україна разом зі США та європейськими партнерами узгодила план дій на випадок порушення Москвою потенційної мирної угоди. Він передбачає три етапи - один за одним протягом перших 72 годин нового нападу РФ на Україну.

Під час нещодавнього візиту до Києва генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що після укладення мирної угоди Україна може одразу отримати підтримку з боку держав Альянсу - зокрема присутність військових сил, авіації та морських компонентів країн, які погодяться взяти участь у гарантіях безпеки.