Тема Taurus закрыта? Зеленский сделал заявление о немецких ракетах

Вопрос передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus остается актуальным, несмотря на отсутствие окончательного решения от Берлина.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.
Отвечая на вопрос СМИ, снята ли тема немецких ракет с повестки дня, президент в шутку отметил, что "Taurus не все", ведь война продолжается.
В то же время он подчеркнул сложность процесса получения вооружения.
По словам главы государства, Украина пока не имеет положительного решения от немецкой стороны. Зеленский пояснил, что в диалоге с партнерами вынужден искать баланс и фокусироваться на той помощи, которую можно получить немедленно.
"Я не могу выбрать все. Я хотел бы выбрать все, но я не могу. Я выбираю то, что я могу получить сейчас", - подчеркнул президент.
Напомним, во время выступления и встреч на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский сделал ряд резонансных заявлений относительно завершения войны и внутренней политики.
В частности, президент подчеркнул, что для проведения выборов Украине необходимо по крайней мере два месяца стабильного перемирия.
Также глава государства откровенно признал, что между Украиной и США существуют определенные разногласия в видении стратегии дальнейших действий.
Говоря о потенциальном финале конфликта, Зеленский назвал ключевую тему будущих мирных переговоров. Он также раскрыл содержание своего последнего месседжа к международным партнерам, назвав некоторые аспекты мировой политики "чем-то безумным".