Тема Taurus закрыта? Зеленский сделал заявление о немецких ракетах

Отвечая на вопрос СМИ, снята ли тема немецких ракет с повестки дня, президент в шутку отметил, что "Taurus не все", ведь война продолжается.

В то же время он подчеркнул сложность процесса получения вооружения.

По словам главы государства, Украина пока не имеет положительного решения от немецкой стороны. Зеленский пояснил, что в диалоге с партнерами вынужден искать баланс и фокусироваться на той помощи, которую можно получить немедленно.

"Я не могу выбрать все. Я хотел бы выбрать все, но я не могу. Я выбираю то, что я могу получить сейчас", - подчеркнул президент.