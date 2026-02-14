"Це щось божевільне": Зеленський розкрив меседж США про мир з Росією

Україна не може погодитися на виведення військ із Донбасу в обмін на обіцянки миру. Будь-які територіальні поступки є "божевіллям", а присутність іноземних сил не гарантує безпеки на непідконтрольних ділянках.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням пресконференцію глави держави.

Чому Україна відкидає територіальні поступки

За словами президента, американська сторона транслює тези про те, що вихід ЗСУ з Донбасу нібито стане гарантією миру з боку Росії. Проте Зеленський переконаний, що справжня мета РФ - повне загарбання України.

"Я думаю, що вони ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, що вони хочуть, це Донбас на 100%, щоб продати це як перемогу для власного суспільства", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що ідея "обміну" територій є неприпустимою, адже йдеться про сотні тисяч людей, які там залишаються, та життя захисників, віддані на цьому напрямку.

Загрози "вільних зон" та присутності іноземних військ

Зеленський також прокоментував ідеї створення вільних економічних зон або залучення американських військових для стабілізації ситуації на Донбасі. На його думку, це не зупинить агресора.

"Якщо ми дамо можливість йому (Путіну, - ред.) відчути цю перемогу, ми не знаємо, що далі він зробить", - заявив президент.

Він додав, що навіть за присутності іноземних контингентів контроль над безпекою на непідконтрольних ділянках буде неможливим.

"Ніхто не буде повністю контролювати те, що відбуватиметься... Вони (росіяни, - ред.) можуть убивати чи наносити іншу шкоду", - підкреслив Зеленський.