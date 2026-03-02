Заборона скриншотів та важливі правила для груп: що змінилося у Telegram для всіх
Telegram отримав нові функції. Вони вже доступні для звичайних користувачів, і тих, хто платить за Premium.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Telegram, у рамках масштабного оновлення є чимало змін.
Основні зміни
- Теги для учасників груп
- Заборона копіювання в особистих чатах
- Підписи до GIF і редагування медіа
- Стікери з фото за один дотик
- Часові мітки в опитуваннях
- Стрімінг відповідей для ботів
- Вхід через Telegram на сайти й у застосунки
- Форматування дати й часу в повідомленнях.
Далі розповімо детальніше про кожну зміну.
Теги для учасників груп
Тепер у групових чатах можна додати тег до свого імені - наприклад, посаду, спеціальність або роль у спільноті.
Адміністратори самі вирішують, чи можуть учасники встановлювати теги, чи це право залишається лише за ними. Теги адмінів завжди виділяються іншим кольором.
Щоб дозволити учасникам додавати теги: Налаштування групи → Дозволи → "Змінювати свій тег".
Захист чату від копіювання
У будь-якому особистому чаті можна заборонити копіювання повідомлень, пересилання та скриншоти.
Щоб увімкнути: відкрийте профіль користувача → натисніть ⋯ або ⋮ → "Заборонити копіювання".
Функція поки доступна лише для Telegram Premium.
Як захистити чат від копіювання (скриншот блогу Telegram)
Підписи до GIF і редагування медіа
До GIF-файлів тепер можна додавати підписи - над або під зображенням. Щоб додати: затисніть GIF на панелі → "Додати підпис".
GIF і стікери також можна редагувати в редакторі Telegram: додавати текст, малюнки, емоджі, обрізати або змінювати довжину.
Стікери з фото за один дотик
Будь-яке фото перетворюється на стікер одним дотиком. Готовий стікер можна відредагувати - вирізати об'єкт, додати текст або емоджі, а потім зберегти в колекцію.
Часові мітки в опитуваннях
В опитуваннях із відкритими голосами тепер видно, коли саме проголосував кожен учасник.
Стрімінг відповідей для ботів
Боти тепер можуть виводити текст у режимі реального часу - відповідь з'являється поступово, поки формується, з можливістю прокручування.
Вхід через Telegram
Акаунт Telegram можна використовувати для реєстрації та входу на сайти й у застосунки - без паролів і довгих форм.
За бажанням можна поділитися своїм номером телефону, щоб пропустити зайві кроки верифікації, або дозволити сервісам надсилати сповіщення прямо в Telegram.
Дати та час у повідомленнях
З'явилося форматування "Дата" - можна вставити конкретну дату й час у повідомлення. Одержувач натискає на неї та одразу додає подію до календаря або встановлює нагадування. Формат автоматично адаптується до часового поясу отримувача.
Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов прямо називає Telegram загрозою національній безпеці через анонімність каналів. Він підкреслив, що питання блокування або регулювання платформи залишається відкритим.
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук також пропонує обмежити роботу цього месенджера, оскільки виконавицю теракту у Львові завербували саме через нього.