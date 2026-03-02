Заборона скриншотів та важливі правила для груп: що змінилося у Telegram для всіх

Telegram отримав нові функції. Вони вже доступні для звичайних користувачів, і тих, хто платить за Premium.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Telegram, у рамках масштабного оновлення є чимало змін.

Основні зміни

Теги для учасників груп

Заборона копіювання в особистих чатах

Підписи до GIF і редагування медіа

Стікери з фото за один дотик

Часові мітки в опитуваннях

Стрімінг відповідей для ботів

Вхід через Telegram на сайти й у застосунки

Форматування дати й часу в повідомленнях.

Далі розповімо детальніше про кожну зміну.

Теги для учасників груп

Тепер у групових чатах можна додати тег до свого імені - наприклад, посаду, спеціальність або роль у спільноті.

Адміністратори самі вирішують, чи можуть учасники встановлювати теги, чи це право залишається лише за ними. Теги адмінів завжди виділяються іншим кольором.

Щоб дозволити учасникам додавати теги: Налаштування групи → Дозволи → "Змінювати свій тег".

Захист чату від копіювання

У будь-якому особистому чаті можна заборонити копіювання повідомлень, пересилання та скриншоти.

Щоб увімкнути: відкрийте профіль користувача → натисніть ⋯ або ⋮ → "Заборонити копіювання".

Функція поки доступна лише для Telegram Premium.

Як захистити чат від копіювання (скриншот блогу Telegram)

Підписи до GIF і редагування медіа

До GIF-файлів тепер можна додавати підписи - над або під зображенням. Щоб додати: затисніть GIF на панелі → "Додати підпис".

GIF і стікери також можна редагувати в редакторі Telegram: додавати текст, малюнки, емоджі, обрізати або змінювати довжину.

Стікери з фото за один дотик

Будь-яке фото перетворюється на стікер одним дотиком. Готовий стікер можна відредагувати - вирізати об'єкт, додати текст або емоджі, а потім зберегти в колекцію.

Часові мітки в опитуваннях

В опитуваннях із відкритими голосами тепер видно, коли саме проголосував кожен учасник.

Стрімінг відповідей для ботів

Боти тепер можуть виводити текст у режимі реального часу - відповідь з'являється поступово, поки формується, з можливістю прокручування.

Вхід через Telegram

Акаунт Telegram можна використовувати для реєстрації та входу на сайти й у застосунки - без паролів і довгих форм.

За бажанням можна поділитися своїм номером телефону, щоб пропустити зайві кроки верифікації, або дозволити сервісам надсилати сповіщення прямо в Telegram.

Дати та час у повідомленнях

З'явилося форматування "Дата" - можна вставити конкретну дату й час у повідомлення. Одержувач натискає на неї та одразу додає подію до календаря або встановлює нагадування. Формат автоматично адаптується до часового поясу отримувача.