Головна » Життя » Суспільство

У КНУ призначили нового в.о. ректора: хто очолив виш та що буде з Бугровим

13:22 30.04.2026 Чт
Він виконуватиме обов’язки до кінця травня
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (facebook.com/kyiv.university)

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка призначили виконувача обов’язків ректора. Ним став директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерій Копійка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Студентський парламент КНУ.

Головне:

  • Нове призначення: Виконувачем обов’язків ректора КНУ став Валерій Копійка, директор ННІ міжнародних відносин.
  • Причина змін: Наказ підписав міністр освіти Оксен Лісовий у зв’язку із завершенням контракту попереднього ректора.
  • Дата виборів: Обрання нового очільника університету заплановане на 27 травня.
  • Участь Бугрова: Питання допуску Володимира Бугрова до виборів вирішить спеціальна комісія після аналізу судових обставин.
  • Діалог зі студентами: Студентський парламент уже надіслав Валерію Копійці запрошення на відкриту зустріч.

Зазначається, що відповідний наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. У студентському парламенті також повідомили, що вже запросили новопризначеного керівника на відкриту зустріч зі студентами.

Наказ про призначення Валерія Копійки (Студентський парламент КНУ)
Наказ про призначення Валерія Копійки (Студентський парламент КНУ)

Напередодні Лісовий в ефірі телемарафону пояснив, що призначення виконувача обов’язків є стандартною процедурою після завершення контракту попереднього ректора. Він запевнив, що університет не залишиться без керівництва, а новий виконувач обов’язків - добре знає внутрішні процеси та колектив.

Коли оберуть нового ректора

Вибори нового очільника КНУ заплановані на 27 травня. Конкурс на посаду було оголошено ще у березні.

Водночас питання участі попереднього ректора Володимира Бугрова у виборах наразі залишається відкритим. За словами Лісового, це потребує додаткового аналізу через судові обставини.

Очікується, що спеціальна експертно-кадрова комісія надасть свої висновки щодо можливих обмежень, після чого рішення буде оприлюднено.

Звільнення Бугрова

Нагадаємо, Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із завершенням контракту, укладеного у 2021 році. Відповідний наказ видало Міністерство освіти і науки.

Водночас звільнення відбулося на тлі резонансних подій довкола університету. Зокрема, раніше суд визнав Бугрова винним у порушенні вимог фінансового контролю, а також у мережі поширювалися матеріали інтимного характеру, що спричинило студентські протести. Раніше стало відомо, що Бугров уклав контракти з Міноборони на харчування за завищеними цінами.

