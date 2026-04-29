ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ректора КНУ Бугрова звільнили з посади: названі причини

14:10 29.04.2026 Ср
2 хв
До проведення виборів призначено тимчасово виконуючого обов’язки ректора
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Володимира Бугрова звільнили з посади ректора (facebook.com/VolodymyrBugrov)

Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибори нового керівника вишу призначені на 27 травня 2026 року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Студентський парламент КНУ.

Головне:

  • Відставка: МОН звільнило Володимира Бугрова з посади ректора КНУ у зв’язку із завершенням терміну контракту.
  • Нові вибори: Обрання керівника вишу призначено на 27 травня 2026 року.
  • Заборона: Через програну апеляцію у справі про корупційне правопорушення Бугров не зможе балотуватися знову.
  • Скандальний фон: Звільнення відбулося після серії протестів через інтимний скандал та звинувачення в порушенні фінконтролю.
  • Тимчасове управління: До виборів університетом керуватиме призначений міністерством виконувач обов’язків.

Згідно з оприлюдненим наказом Міністерства освіти і науки, Бугрова звільнили у зв’язку із завершенням контракту, укладеного у 2021 році. До проведення виборів обов’язки ректора виконуватиме тимчасово призначена особа.

Наказ МОН про звільнення Володимира Бугрова (Студентський парламент КНУ)

Що з участю у виборах

У Студентському парламенті заявили, що після рішення Київського апеляційного суду Бугров нібито не зможе брати участь у нових виборах ректора.

Йдеться про справу, у якій Шевченківський районний суд Києва визнав його винним у порушенні вимог фінансового контролю - зокрема через користування автомобілем, що належить його сину, про що повідомили в НАЗК. Апеляція залишила це рішення без змін, повідомив в.о. голови Cтудпарламенту Іван Лазоренко.

Що передувало

Зазначимо, на початку квітня довкола університету також розгорівся скандал: у мережі поширили відео, на якому зафіксовано чоловіка, схожого на Бугрова, в інтимному контексті.

Автори публікацій стверджували, що йдеться про листування з студентками та працівницями університету. Це викликало протести під Червоним корпусом КНУ. Сам Бугров ці звинувачення відкинув і назвав ситуацію тиском.

Раніше РБК-Україна розповідало про розслідування журналістів, які виявили, що Володимир Бугров уклав контракти з Міноборони на харчування за завищеними цінами. Угоди на понад 51 млн грн укладали без тендерів, що викликало питання щодо обґрунтованості цін і прозорості закупівель.

Також ми писали, що в Україні триває укрупнення університетів через обмежене фінансування та низький набір студентів. У межах цього процесу очікується оновлення керівництва - близько 50 ректорів можуть втратити посади, зокрема через завершення дозволених двох термінів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
