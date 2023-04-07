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У Тель-Авіві стався теракт, є постраждалі та жертва

Фото: у Тель-Авіві стався теракт, є постраждалі та жертва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Стрілянина трапилась на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві. В результаті цього поранено було шість людей, ще одну - вбито.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Тimes of Іsrael.

За даними поліції, стрілянина трапилась у двох місцях - на вулиці Кауфманна і біля парку Чарльза Клора.Там невідомий напав на перехожих.

За даними ЗМІ, Також є один загиблий.

Очевидці розповідають, що нападник відкрив вогонь з вікна автомобіля. Потім він наїхав на людей, вийшов і почав стріляти зі зброї.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив посилити сили безпеки у країні. Це необхідно для боротьби зі зростаючою кількістю терактів.

Нагадаємо, близько 14:30 четверга, 6 квітня, по ізраїльській території було випущено безліч ракет з боку Лівану. Частину випущених ракет було перехоплено системою ППО "Залізний купол".

Пізніше стало відомо, що по Ізраїлю з Лівану випустили близько 30 ракет. Така атака є найбільшою для країни за останні роки.

Міністр оборони Ізраїлю доручив опрацювати відповідь на ракетний удар по країні.

Ввечері того ж дня Збройні сили Ізраїлю завдали ракетних ударів у відповідь по Сектору Газа.

Що відомо про новий виток ізраїльсько-палестинського конфлікту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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