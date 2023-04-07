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Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Газа

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Ізраїль, П'ятниця 07 квітня 2023 01:19
Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Газа Фото: Ізраїль завдав ударів у відповідь по Сектору Газа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили Ізраїлю ввечері 6 квітня завдали ракетних ударів у відповідь по Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

У ніч із 6 на 7 квітня ізраїльська армія завдала ударів по сектору Газа. Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про початок спецоперації та підтвердила, що обстрілює сектор Газа. Удари завдавала авіація країни

6 квітня із цього регіону по Ізраюлю було випущено 34 ракети, це найбільша атака з 2006 року.

Раніше ми повідомляли, що з боку Лівану було випущено Ізраїлем безліч ракет . Відомо, що частина їх була перехоплена системою ППО "Залізний купол" .

Нагадаємо, 5 квітня із сектора Газа було випущеноракети по території Ізраїлю. Вони впали на відкритій місцевості, постраждалих не було. У відповідь армія Ізраїлю ЦАХАЛ атакувала об'єкти терористичної організації ХАМАС у Газі.

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Ізраїль Сектор Газа
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