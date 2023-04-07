Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Газа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

6 квітня із цього регіону по Ізраюлю було випущено 34 ракети, це найбільша атака з 2006 року.

У ніч із 6 на 7 квітня ізраїльська армія завдала ударів по сектору Газа. Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про початок спецоперації та підтвердила, що обстрілює сектор Газа. Удари завдавала авіація країни

Раніше ми повідомляли, що з боку Лівану було випущено Ізраїлем безліч ракет . Відомо, що частина їх була перехоплена системою ППО "Залізний купол" .

Нагадаємо, 5 квітня із сектора Газа було випущеноракети по території Ізраїлю. Вони впали на відкритій місцевості, постраждалих не було. У відповідь армія Ізраїлю ЦАХАЛ атакувала об'єкти терористичної організації ХАМАС у Газі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.