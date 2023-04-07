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В Тель-Авиве произошел теракт, есть пострадавшие и жертва

Фото: в Тель-Авиве произошел теракт, есть пострадавшие и жертва (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Стрельба произошла на Западном берегу Иордана, в Тель-Авиве. В результате этого ранены были шесть человек, еще один - убит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По данным полиции, стрельба произошла в двух местах - на улице Кауфманна и возле парка Чарльза Клора. Там неизвестный напал на прохожих.

По данным СМИ, Также есть один погибший.

Очевидцы рассказывают, что нападающий открыл огонь из окна автомобиля. Затем он наехал на людей, вышел и стал стрелять из оружия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ужесточить силы безопасности в стране. Это необходимо для борьбы с растущим количеством терактов.

Напомним, около 14:30 четверга, 6 апреля, по израильской территории было выпущено множество ракет со стороны Ливана . Часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Позже стало известно, что по Израилю из Ливана выпустили около 30 ракет . Такая атака является самой большой для страны за последние годы.

Министр обороны Израиля поручил проработать ответ на ракетный удар по стране .

Вечером того же дня Вооруженные силы Израиля нанесли ответные ракетные удары по Сектору Газа .

Что известно о новом витоке израильско-палестинского конфликта - читайте вматериале РБК-Украина .

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ИзраильТерактТель-Авив