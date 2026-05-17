Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Технопарк, НПЗ і аеропорт: Москву атакували дрони, всюди великі пожежі

06:15 17.05.2026 Нд
2 хв
На кадрах помітні пожежі та густі чорні стовпи диму
aimg Юлія Маловічко
Фото: російський МНСник (Getty Images)

Унаслідок атаки дронів на Москву і область було уражено такі об'єкти, як технопарк, підприємство, НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-проекти.

Так, ідеться про технопарк "Елма" і підприємство "Ангстрем", що розташовані в Зеленограді - одному з районів Москви. На кадрах в обох місцях - пожежі та густий дим.

Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є: виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки тощо.

Загальна площа технопарку в Зеленограді - 60 000 м², земельна ділянка 6 га.

Наливна станція, завод, аеропорт

Також у пабліку повідомлялося, що під дроновий обстріл у ніч на неділю потрапила наливна станція нафтопродуктів "Сонлечногорська" в селі Дурикіно - це вже Московська область.

Ще OSINT-канали писали про атаку на завод МКБ "Радуга", що також у Московській області. МКБ "Радуга" - це російське машинобудівне конструкторське бюро, що спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки.

Роботу аеропорту "Шереметьєво" через масовану атаку дронів також довелося призупиняти. На кадрах поруч з аеропортом - невелике загоряння і густий, чорний дим.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово нарікали на вибухи, а перед цим було голосно також в окупованому Криму.

Також нещодавно невідомий дрон врізався у багатоповерхівку на вулиці Мосфільмівській у Москві. Місцева влада повідомляла про відсутність постраждалих

