Война в Украине

Технопарк, НПЗ и аэропорт: Москва атакована дронами, повсюду крупные пожары

06:15 17.05.2026 Вс
2 мин
На кадрах заметны пожары и густые черные столбы дыма
aimg Юлия Маловичко
Фото: российский МНСник (Getty Images)

В результате атаки дронов на Москву и область были поражены такие обьекты, как технопарк, предприятие, НПЗ, аэропорт и наливная станция нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-проекты.

Читайте также: Силы обороны поразили установки переработки на Рязанском НПЗ и военные объекты РФ

Так, речь идет о технопарке "Элма" и предприятии "Ангстрем", которые находятся в Зеленограде - одному з районов Москвы. На кадрах в обеих местах - пожары и густой дым.

Основными видами деятельности предприятий-резидентов технопарка являются: производство изделий электронной техники, выпуск контрольно-измерительных приборов, оптической техники и тому подобное.

Общая площадь технопарка в Зеленограде - 60 000 м², земельный участок 6 га.

Наливная станция, завод, аэропорт

Также в паблика сообщалось, что под дроновый обстрел в ночь на воскресенье попала наливная станция нефтепродуктов "Сонлечногорская" в деревне Дурыкино - это уже Московская область.

Еще OSINT-каналы писали об атаке на завод МКБ "Радуга", что такмже в Московской области. МКБ "Радуга" это российское машиностроительное конструкторское бюро, специализирующееся на разработке крылатых ракет и другой ракетной техники.

Работу аэропорта "Шереметьево" из-за массированной атаки дронов также пришлось приостанавливать. На кадрах рядом с аэропортом - небольшое возгорание и густой, черный дым.

Напомним, в ночь на 17 мая неизвестные дроны массировано атаковали Москву и область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы, а перед этим было громко также в оккупированном Крыму.

Также недавно неизвестный дрон врезался в многоэтажку на улице Мосфильмовской в Москве. Местные власти сообщали об отсутствии пострадавших.

МоскваАтака дронов