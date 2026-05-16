ua en ru
Сб, 16 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони уразили установки переробки на Рязанському НПЗ та військові об'єкти РФ

18:35 16.05.2026 Сб
2 хв
Що відомо про наслідки атак?
aimg Едуард Ткач
Сили оборони уразили установки переробки на Рязанському НПЗ та військові об'єкти РФ Фото: українські воїни знову завдали втрат противнику (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Сили оборони України вчора 15 травня та в ніч на 16 травня завдали уражень по низці важливих об'єктів росіян. Удари були як по РФ, так і об'єктам на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Читайте також: РФ почала захищати антидроновими сітками підводні човни за 7400 км від України

Удар по НПЗ

У Генштабі підтвердили, що в ніч на 15 травня військові завдали пошкодження Рязанському НПЗ.

"Уточнено результати влучань в ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ (Рязанська обл., рф) - пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та задіяний у забезпеченні пальним армії РФ.

Удари по іншим об'єктам

Згідно звіту Генштабу, за останні півтори доби є й інші результати: Зокрема:

  • українські бійці уразили пункт управління РФ у районі Покровська (Донецька область), а також пункт управління БпЛА у Графському районі на Донеччині;
  • уражено ангар з військової технікою противника у Селидовому (Донецька область);
  • завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині;
  • завдано уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у районах низки інших населених пунктів.

Інші удари по РФ

Нагадаємо, що 12 травня та в ніч на 13 травня українські військові атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", який розташований у селі Волна Краснодарського краю. Після атаки на об’єкті спалахнула пожежа.

Зазначимо, що "Таманьнефтегаз" є великим терміналом поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Він призначений для перевантаження нафти, мазуту, дизеля та скраплених газів. Крім того, він задіяний у постачанні палива для військ РФ.

Також ми писали, що наприкінці серпня Reuters повідомило, що в Росії після атак дронів зупинили роботу два нафтопереробні заводи, які належать "Роснефті". Йдеться про Туапсинський і Новокуйбишевський НПЗ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Війна в Україні
Новини
Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ
Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату