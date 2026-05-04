Дрони атакували столицю Росії, вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля
Вночі 4 травня безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській у Москві. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку - постраждалих немає. Одночасно дрони фіксували над Самарою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та повідомлення мера столиці Росії.
Що сталося в Москві
Вибух пролунав у районі Мосфільмівської вулиці. Російські Telegram-канали опублікували фото пошкодженої будівлі.
На місці події працюють екстрені служби, прилеглі вулиці перекрито.
"За попередніми даними, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмівської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці події", - написав мер міста Сергій Собянін.
За даними моніторингових каналів, українські БПЛА маневрували над містом на наднизьких висотах. Атака відбулася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі.
Самара також під ударом
Паралельно з Москвою ударний БПЛА зафіксували в небі над Самарою. Інформація про наслідки уточнюється.
Сили оборони завдали удару по російському ракетному кораблю "Каракурт", який перебував у порту Приморськ. Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр", які окупанти регулярно використовують для атак на територію України.
3 травня президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох російських нафтових танкерів в акваторії порту Новоросійськ. Ці судна залучалися до перевезення нафти.