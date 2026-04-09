Тегеран "відкрив" Ормузьку протоку для суден, але є кілька нюансів

Хоча Іран офіційно оголосив про відкриття Ормузької протоки для цивільних суден у межах перемир'я, проте вільне судноплавство залишається номінальним через деякі нюанси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Epoch Times.
Попри заяви про розблокування протоки, Тегеран фактично перетворив її на керований коридор. У заяві заступника МЗС Ірану Саїда Хатібзаде сказано, що будь-яке судно (включаючи американські) має зв'язатися з іранською владою для отримання дозволу.
Без цього безпека не гарантується - нібито через міни, встановлені під час конфлікту. На картах деяких іранських установ протока позначена, як "замінована".
Суднам пропонують два альтернативні коридори, один з яких (на північ від острова Ларак) уже отримав назву "смуга мита": за прохід Іран вимагає гроші. Тегеран запровадин так званий "збір за безпечний супровід", який може сягати 2 млн доларів за один супертанкер (VLCC).
"Умовний прохід - це не прохід. Це контроль під іншою назвою", - прокоментував це глава нафтової компанії ADNOC Султан Аль-Джабер.
Станом на 9 квітня через протоку проходять лише 3-8 суден на добу, що становить менше 10% від довоєнного рівня (60 суден/добу). Більшість із них - іранські судна, танкери або суховантажі.
На тлі цього після короткострокового падіння на 13% у середу, нафта Brent знову почала зростати, наблизившись до 99-100 доларів за барель. Іранські обмеження роблять логістику непередбачуваною, також у Перській затоці досі залишаються заблокованими понад 800 цивільних суден, які чекають на безпечні гарантії виходу.
Нагадаємо, у ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном. Однією з умов було повне відкриття Ормузької протоки.
Спочатку Іран заявив, що згоден це зробити. Проте вже наступного дня через атаки Ізраїлю на Ліван Іран повністю зупинив судноплавство через Ормузьку протоку.
При цьому 8 квітня Іран повідомив, що вимагатиме оплату у криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку протягом тимчасового перемир’я зі США.
Після цього в адміністрації Трампа підтвердили, що Штати заперечують будь-які збори Тегераном грошей за прохід нафтових суден повз береги Ірану. А віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон та Ізраїль не обіцяли припиняти вогню в Лівані на тлі домовленостей з Іраном.