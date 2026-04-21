Тегеран "дав добро", і Венс зустрінеться з іранцями в Пакистані, - Axios

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сьогодні вранці вирушить до Ісламабаду для участі в екстрених мирних переговорах з представниками Ірану. Переговори були під загрозою зриву через внутрішні конфлікти в іранській верхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Навколо візиту американської делегації виникла певна інформаційна суперечність. Раніше президент Дональд Трамп у коментарі для New York Post заявив, що Венс уже перебуває в дорозі до Пакистану. Проте у МЗС Ірану стверджували зворотне.

За даними Axios, віцепрезидент станом на ранок вівторка все ще перебував на території Сполучених Штатів. Але чіткий сигнал із Тегерана дійшов до Білого дому і Венс з командою сідають на літак.

Склад делегацій:

Джей Ді Венс - віцепрезидент США;

Джаред Кушнер - зять президента та ключовий перемовник;

Стів Віткофф - спеціальний посланник США;

Мохаммеда-Багера Галібафа - спікера парламенту Ірану

Переговори були під загрозою зриву через Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Силовики вимагали зайняти максимально жорстку позицію. У КВІР відмовлялись від діалогу, доки США не знімуть блокаду Ормузької протоки.

Ситуацію врятували міжнародні посередники. Представники Пакистану, Єгипту та Туреччини годинами закликали Тегеран не втрачати шанс на переговори, повідомили джерела Axios. Проте іранські дипломати не рушили з місця, доки не отримали особисте схвалення від верховного лідера Алі Хаменеї. Тільки після його наказу підготовка до зустрічі відновилася.

Видання зазначає, що на переговорах у середу можуть обговорюватись питання зняття морської блокади США та питання припинення вогню в регіоні. Крім того, основною темою стане ядерна програма Ірану.