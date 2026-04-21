ua en ru
Вт, 21 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Тегеран "дав добро", і Венс зустрінеться з іранцями в Пакистані, - Axios

05:43 21.04.2026 Вт
2 хв
Венс, Кушнер та Віткофф зустрінуться з представниками Ірану попри опір КВІР
aimg Пилип Бойко
Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сьогодні вранці вирушить до Ісламабаду для участі в екстрених мирних переговорах з представниками Ірану. Переговори були під загрозою зриву через внутрішні конфлікти в іранській верхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Навколо візиту американської делегації виникла певна інформаційна суперечність. Раніше президент Дональд Трамп у коментарі для New York Post заявив, що Венс уже перебуває в дорозі до Пакистану. Проте у МЗС Ірану стверджували зворотне.

За даними Axios, віцепрезидент станом на ранок вівторка все ще перебував на території Сполучених Штатів. Але чіткий сигнал із Тегерана дійшов до Білого дому і Венс з командою сідають на літак.

Склад делегацій:

  • Джей Ді Венс - віцепрезидент США;
  • Джаред Кушнер - зять президента та ключовий перемовник;
  • Стів Віткофф - спеціальний посланник США;
  • Мохаммеда-Багера Галібафа - спікера парламенту Ірану

Переговори були під загрозою зриву через Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Силовики вимагали зайняти максимально жорстку позицію. У КВІР відмовлялись від діалогу, доки США не знімуть блокаду Ормузької протоки.

Ситуацію врятували міжнародні посередники. Представники Пакистану, Єгипту та Туреччини годинами закликали Тегеран не втрачати шанс на переговори, повідомили джерела Axios. Проте іранські дипломати не рушили з місця, доки не отримали особисте схвалення від верховного лідера Алі Хаменеї. Тільки після його наказу підготовка до зустрічі відновилася.

Видання зазначає, що на переговорах у середу можуть обговорюватись питання зняття морської блокади США та питання припинення вогню в регіоні. Крім того, основною темою стане ядерна програма Ірану.

Що передувало переговорам США та Ірану

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп пригрозив "вибухом бомб" після 21 квітня, якщо не буде досягнуто угоди між країнами. Саме цього числа закінчується припинення вогню.

Тегеран своєю чергою заявив, що не визнає жодних ультиматумів Вашингтона і не буде передавати свій збагачений уран американській стороні чи будь-якій іншій країні.

Тим часом Ормузька протока і закрита і відкрита одночасно, якщо брати до уваги коментарі обох сторін. Проте нафтові танкери не ризикують проходити крізь неї, що відбивається на цінах на нафту, які знову зросли, в тому числі через невпевненість у переговорах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
