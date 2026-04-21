Тегеран "дал добро", и Вэнс встретится с иранцами в Пакистане, - Axios
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня утром отправится в Исламабад для участия в экстренных мирных переговорах с представителями Ирана. Переговоры были под угрозой срыва из-за внутренних конфликтов в иранской верхушке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Вокруг визита американской делегации возникло определенное информационное противоречие. Ранее президент Дональд Трамп в комментарии для New York Post заявил, что Вэнс уже находится по пути в Пакистан. Однако в МИД Ирана утверждали обратное.
По данным Axios, вице-президент по состоянию на утро вторника все еще находился на территории Соединенных Штатов. Но четкий сигнал из Тегерана дошел до Белого дома и Вэнс с командой садятся на самолет.
Состав делегаций:
- Джей Ди Вэнс - вице-президент США;
- Джаред Кушнер - зять президента и ключевой переговорщик;
- Стив Уиткофф - специальный посланник США;
- Мохаммеда-Багера Галибафа - спикера парламента Ирана
Переговоры были под угрозой срыва из-за Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Силовики требовали занять максимально жесткую позицию. В КСИР отказывались от диалога, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива.
Ситуацию спасли международные посредники. Представители Пакистана, Египта и Турции часами призывали Тегеран не терять шанс на переговоры, сообщили источники Axios. Однако иранские дипломаты не тронулись с места, пока не получили личное одобрение от верховного лидера Али Хаменеи. Только после его приказа подготовка к встрече возобновилась.
Издание отмечает, что на переговорах в среду могут обсуждаться вопросы снятия морской блокады США и вопрос прекращения огня в регионе. Кроме того, основной темой станет ядерная программа Ирана.
Что предшествовало переговорам США и Ирана
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил "взрывом бомб" после 21 апреля, если не будет достигнуто соглашение между странами. Именно этого числа заканчивается прекращение огня.
Тегеран в свою очередь заявил, что не признает никаких ультиматумов Вашингтона и не будет передавать свой обогащенный уран американской стороне или любой другой стране.
Между тем Ормузский пролив и закрыт и открыт одновременно, если принимать во внимание комментарии обеих сторон. Однако нефтяные танкеры не рискуют проходить через него, что отражается на ценах на нефть, которые снова выросли, в том числе из-за неуверенности в переговорах.