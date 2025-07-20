Тайсон Ф'юрі зробив заяву про бій з Усиком: "Мене обманули без вазеліну"

Так, після бою з Дюбуа Усик заявив, що йому потрібен відпочинок з родиною. Проте він натякнув, що дотримуватиметься плану провести ще один бій, назвавши кілька гучних імен у надважкій вазі.

"Можливо, [наступним буде] Тайсон Ф'юрі. У нас є ще варіанти: Дерек Чісора та Ентоні Джошуа. Можливо, Джозеф Паркер. Слухайте, я не можу сказати зараз. Не можу сказати. Я хочу повернутися додому", - сказав Усик.

"Циганський король", який минулого року двічі програв Усику за очками, а потім оголосив про завершення кар'єри, швидко відреагував на результат бою.

Під час нічної пробіжки він опублікував відео, де висловив співчуття "хорошому хлопцю" Дюбуа та похвалив свого колишнього опонента як "фантастичного", перш ніж знову заявити, що він відчував себе "обдуреним" у власних поєдинках з абсолютним чемпіоном.

"Величезний респект Олександру Усику. Фантастичний виступ сьогодні ввечері проти Даніеля Дюбуа, хорошого молодого хлопця, який прийшов за "рубкою". Вітаю обох чоловіків", - розпочав Ф'юрі.

Далі він перейшов до своїх минулих боїв з Усиком.

"Олександр знає, що є лише один чоловік, який може його перемогти. Я робив це двічі раніше, і світ це знає. Мене "обдурили" без вазеліну. Але я прийняв це як чоловік. Я зараз не дуркую на якомусь там боксерському матчі. Я на вулиці бігаю... Я, чорт забирай, спартанець. Що б хто не хотів сказати, я виграв ті бої. Гарантовано на 100%. Є тільки один чоловік. "ДжіКей" (Gypsy King) завжди і щодня", - сказав він.