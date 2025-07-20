Усик дав козацьке ім'я своєму удару, яким "вирубив" Дюбуа (відео)

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа поділився цікавою деталлю. Український боксер дав унікальне козацьке ім'я саме тому удару, який відправив британця у нокаут.

РБК-Україна розповідає, як Усик називає свою "зброю" та що стало вирішальним у бою за всі пояси.

Як Усик назвав свій переможний удар у бою з Дюбуа На пресконференції після поєдинку український чемпіон пояснив, що цей удар був результатом ретельної підготовки. "Ми готувалися до цього поєдинку з моєю командою. Ми вивчили перший бій, ми готували комбінації. Цей удар називається "Іван". Іван - це міцний український чоловік, який живе в селі й працює на фермі. Великий чоловік, як козак", - заявив Усик, підкреслюючи силу та український характер свого "секретної зброї". Чемпіон також наочно продемонстрував, чим саме "Іван" відрізняється від звичайного хука, даючи зрозуміти, що за цим ударом стоїть не лише сила, а й особлива техніка. Жестикуляція і гумор Олександра повеселили присутніх журналістів. Дивіться повну пресконференцію Усика, на яку, до речі, Дюбуа не прийшов.