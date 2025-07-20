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Що сказав Усик одразу після бою з Дюбуа: перші слова українця з рингу вразили всіх

Неділя 20 липня 2025 00:59
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Що сказав Усик одразу після бою з Дюбуа: перші слова українця з рингу вразили всіх Що сказав Олександр Усик одразу після бою з Даніелем Дюбуа (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитро Войналович

Олександр Усик відразу після запеклого бою-реваншу з Даніелем Дюбуа, у якому українець здобув перемогу, зробив заяву з рингу на "Вемблі" у Лондоні.

РБК-Україна розповідає, які слова Усик сказав відразу після поєдинку з британцем.

Перші слова Усика після бою з Дюбуа

"38 - це не старість. Це тільки старт! Я хочу сказати "дякую" Богові, Святій Марії і усім вам, "Вемблі", - сказав Усик.

Усик присвятив цю перемогу "всім людям".

"Я їду додому до сім'ї, до моїх дітей, до моєї дружини", - відповів Усик на питання про його плани.

Також Усик натякнув, що його наступний бій буде з Тайсоном Ф'юрі. Таким чином, нас чекає ймовірна трилогія з "Циганським королем". Однак можливий варіант бою з новозеландцем Джозефом Паркером в рамках захисту поясу WBO.

"Я хочу подякувати всій Україні, хлопцям, які боронять нашу країну. Я отримав безліч повідомлень від хлопців з різних підрозділів, які зараз на фронті. Хлопці, ви неймовірні, ви дозволяєте мені бути зараз тут. Слава Україні!" - сказав Усик українською.

Реакцією публіки на слова українського боксера були гучні оплески і схвальні вигуки на підтримку Олександра.

Як пройшов бій Усик - Дюбуа 2

Бій розпочався з тактичної боротьби, в якій Усик виглядав переконливіше.

Переломним став п'ятий раунд, коли українець знайшов свій ритм і почав розбивати захист Дюбуа фірмовими комбінаціями.

Швидкість та інтелект Олександра стали для британця нерозв'язною задачею, що призвело до кількох нокдаунів і, як наслідок, до нокауту.

Що сказав Усик одразу після бою з Дюбуа: перші слова українця з рингу вразили всіхУсик переміг Дюбуа (фото: DAZN)

Епічна трилогія з Ф'юрі: "за" і "проти"

Насправді, це найбільш очевидний, логічний і комерційно привабливий крок. Рахунок у протистоянні двох титанів сучасності, Усика та Ф'юрі, наразі 2:0. Їхні бої - це не просто поєдинки, а шахова партія двох абсолютно різних стилів та характерів, яка захопила весь світ.

Аргументи "за" і "проти"

Трилогія між двома великими боксерами остаточно визначить найсильнішого боксера покоління і назавжди увійде в аннали історії боксу.

Такий мегафайт згенерує ще більші гонорари, ніж попередні два, і може стати одним з найкасовіших поєдинків в історії.

Разом з тим, організувати бій такого масштабу знову - це складні переговори, узгодження дат та інтересів.

Але, як відомо, якщо поєдинок все ж узгодять - він (найімовірніше) відбудеться у Лондоні. Раніше британець запропонував провести поєдинок 18 квітня 2026 року на "Вемблі".

Нагадаємо, що Усик прибув на бій з Дюбуа з особливим талісманом від доньки.

Також пропонуємо вам подивитися повне відео, як Усик бив Дюбуа у їхньому першому бою.

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