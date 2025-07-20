Що сказав Усик одразу після бою з Дюбуа: перші слова українця з рингу вразили всіх

Олександр Усик відразу після запеклого бою-реваншу з Даніелем Дюбуа, у якому українець здобув перемогу , зробив заяву з рингу на "Вемблі" у Лондоні.

РБК-Україна розповідає, які слова Усик сказав відразу після поєдинку з британцем.

Перші слова Усика після бою з Дюбуа

"38 - це не старість. Це тільки старт! Я хочу сказати "дякую" Богові, Святій Марії і усім вам, "Вемблі", - сказав Усик.

Усик присвятив цю перемогу "всім людям".

"Я їду додому до сім'ї, до моїх дітей, до моєї дружини", - відповів Усик на питання про його плани.

Також Усик натякнув, що його наступний бій буде з Тайсоном Ф'юрі. Таким чином, нас чекає ймовірна трилогія з "Циганським королем". Однак можливий варіант бою з новозеландцем Джозефом Паркером в рамках захисту поясу WBO.

"Я хочу подякувати всій Україні, хлопцям, які боронять нашу країну. Я отримав безліч повідомлень від хлопців з різних підрозділів, які зараз на фронті. Хлопці, ви неймовірні, ви дозволяєте мені бути зараз тут. Слава Україні!" - сказав Усик українською.

Реакцією публіки на слова українського боксера були гучні оплески і схвальні вигуки на підтримку Олександра.

Як пройшов бій Усик - Дюбуа 2

Бій розпочався з тактичної боротьби, в якій Усик виглядав переконливіше.

Переломним став п'ятий раунд, коли українець знайшов свій ритм і почав розбивати захист Дюбуа фірмовими комбінаціями.

Швидкість та інтелект Олександра стали для британця нерозв'язною задачею, що призвело до кількох нокдаунів і, як наслідок, до нокауту.

Усик переміг Дюбуа (фото: DAZN)

Епічна трилогія з Ф'юрі: "за" і "проти"

Насправді, це найбільш очевидний, логічний і комерційно привабливий крок. Рахунок у протистоянні двох титанів сучасності, Усика та Ф'юрі, наразі 2:0. Їхні бої - це не просто поєдинки, а шахова партія двох абсолютно різних стилів та характерів, яка захопила весь світ.

Аргументи "за" і "проти"

Трилогія між двома великими боксерами остаточно визначить найсильнішого боксера покоління і назавжди увійде в аннали історії боксу.

Такий мегафайт згенерує ще більші гонорари, ніж попередні два, і може стати одним з найкасовіших поєдинків в історії.

Разом з тим, організувати бій такого масштабу знову - це складні переговори, узгодження дат та інтересів.

Але, як відомо, якщо поєдинок все ж узгодять - він (найімовірніше) відбудеться у Лондоні. Раніше британець запропонував провести поєдинок 18 квітня 2026 року на "Вемблі".