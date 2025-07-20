Тайсон Фьюри сделал заявление о бое с Усиком: "Меня обманули без вазелина"

Так, после боя с Дюбуа Усик заявил, что ему нужен отдых с семьей. Однако он намекнул, что будет придерживаться плана провести еще один бой, назвав несколько громких имен в супертяжелом весе.

"Возможно, [следующим будет] Тайсон Фьюри. У нас есть еще варианты: Дерек Чисора и Энтони Джошуа. Возможно, Джозеф Паркер. Слушайте, я не могу сказать сейчас. Не могу сказать. Я хочу вернуться домой", - сказал Усик.

"Цыганский король", который в прошлом году дважды проиграл Усику по очкам, а затем объявил о завершении карьеры, быстро отреагировал на результат боя.

Во время ночной пробежки он опубликовал видео, где выразил соболезнования "хорошему парню" Дюбуа и похвалил своего бывшего оппонента как "фантастического", прежде чем снова заявить, что он чувствовал себя "обманутым" в собственных поединках с абсолютным чемпионом.

"Огромный респект Александру Усику. Фантастическое выступление сегодня вечером против Даниэля Дюбуа, хорошего молодого парня, который пришел за "рубкой". Поздравляю обоих мужчин", - начал Фьюри.

Далее он перешел к своим прошлым боям с Усиком.

"Александр знает, что есть только один человек, который может его победить. Я делал это дважды раньше, и мир это знает. Меня "обманули" без вазелина. Но я принял это как мужчина. Я сейчас не дурачусь на каком-то боксерском матче. Я на улице бегаю... Я, черт возьми, спартанец. Что бы кто ни хотел сказать, я выиграл те бои. Гарантированно на 100%. Есть только один человек. "ДжиКей" (Gypsy King) всегда и каждый день", - сказал он.