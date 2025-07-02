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Тайсон Ф'юрі назвав 2 умови відновлення своєї кар'єри: при чому тут Усик

Ф'юрі готовий битися з Усиком (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Урсатій

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі не виключає повернення до професійного боксу. Проте британець готовий вийти в ринг лише заради одного поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Scene.

Ф'юрі заявив про готовність повернутись в ринг

Британець, який оголосив про завершення кар'єри після двох поразок від Олександра Усика, несподівано знову заговорив про повернення.

За словами "Циганського короля", єдина мотивація для камбеку - це провести третій поєдинок з українцем. І лише у Великій Британії.

"Якби я збирався повернутися, то тільки заради Усика. В Англії. Це був би мій наступний бій", - заявив Ф'юрі

Дві поразки у 2024 році та спірний реванш

У 2024 році Ф'юрі двічі поступився Усику. У першому бою, що відбувся у травні, британець програв роздільним рішенням суддів і втратив титул WBC.

У грудні відбувся реванш, де перемогу українцеві присудили вже одноголосно.

Ф'юрі не погоджується з результатом другого поєдинку. За його словами, він переглядав бій понад 200 разів і вважає, що здобув переконливу перемогу.

"Я виграв п'ять раундів перевагою. Це була чиста перемога", - наголосив він.

Тільки в Англії та без політики

Ф'юрі зазначив, що не повернеться заради титулів чи грошей. Його цікавить "лише справедливий третій бій" з Усиком.

І він має відбутися виключно у Великій Британії, "без нейтральних територій, політичних нюансів чи суперечливих суддівських рішень".

"Я досяг усього в боксі. Маю всі пояси. Заради чого повертатися? Лише заради реваншу з Усиком", - додав він.

 

Тим часом Усик наразі готується до бою проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі". Українець захищатиме пояси WBA, WBC та WBO, тоді як IBF залишається у Дюбуа.

Ф'юрі ж, попри заяву про завершення кар'єри, продовжує тренування і зберігає бойову форму.

Його слова свідчать, що третій бій з Усиком залишається для нього незакритою історією.

До слова, бій Усик vs Дюбуа - це історична подія для Лондона, тому через ажіотаж на "Вемблі" готують більше місць для фанів.

А батько Тайсона Ф'юрі Джон, вже зробив остаточний прогноз на поєдинок.

Також читайте про перемоги та поразки українських боксерів у Великій Британії.

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УкраїнаОлександр УсикТайсон Ф'юріБокс