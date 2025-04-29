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Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення в бокс: вже є реакція Усика

Вівторок 29 квітня 2025 09:35
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Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення в бокс: вже є реакція Усика Олександр Усик відреагував на заяву Тайсона Ф’юрі про ймовірне повернення в бокс (колаж: РБК-Україна)
Автор: Володимир Варуха

Легендарний британський боксер Тайсон Ф'юрі, схоже, передумав остаточно залишати ринг. Через чотири місяці після поразки від Олександра Усика у Саудівській Аравії "Циганський король" знову з'явився в залі разом зі своїм тренером Шугаром Гіллом Стюардом і натякнув на повернення в професійний спорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт боксера.

Тайсон Ф'юрі повертається?

На опублікованих кадрах з тренування видно, як Ф’юрі у хорошому настрої працює разом зі Стюардом. Британець також звернувся до глядачів.

"Просто зайшов у зал, зустрів когось, кого ви точно знаєте", - сказав "Циганський король".Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення в бокс: вже є реакція УсикаТайсон Ф'юрі (скриншот: instagram.com/tysonfury)

У свою чергу тренер одразу ж сказав: "Ми повернулися, хлопці!"

"Ви знаєте, що це означає", - додав він.Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення в бокс: вже є реакція УсикаШугар Гілл Стюард (скриншот: instagram.com/tysonfury)

Фани боксера впевнені: це точно натяк на повернення Ф'юрі в ринг.

Реакція Усика на заяву Ф’юрі

Тайсон Ф’юрі вдруге поступився Олександру Усику у грудні 2024 року. Це була лише друга поразка у кар’єрі 36-річного британця.

Після бою з українцем він оголосив про завершення кар'єри, втім, як і раніше, його слова викликають сумніви.

Цікаво, що сам Усик уже встиг висловити зацікавленість у трилогії з Ф’юрі після бою з Деніелом Дюбуа, який відбудеться 19 липня на Вемблі.

"Зараз я сфокусований на Дюбуа. Але на останній бій у мене два варіанти - Ентоні Джошуа або Тайсон Ф’юрі. Якщо обирати, то я віддаю перевагу Ф’юрі", - сказав українець в інтерв'ю Daily Mail.

Тому цілком можливо, що фанатів боксу чекає ще один гучний реванш і завершення трилогії між двома великими чемпіонами.

Нагадаємо, Усик і Дюбуа вже провели битву поглядів, на якій британець шокував негідним вчинком.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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