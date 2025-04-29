Тайсон Ф'юрі натякнув на повернення в бокс: вже є реакція Усика

Легендарний британський боксер Тайсон Ф'юрі, схоже, передумав остаточно залишати ринг. Через чотири місяці після поразки від Олександра Усика у Саудівській Аравії "Циганський король" знову з'явився в залі разом зі своїм тренером Шугаром Гіллом Стюардом і натякнув на повернення в професійний спорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт боксера.

Тайсон Ф'юрі повертається?

На опублікованих кадрах з тренування видно, як Ф’юрі у хорошому настрої працює разом зі Стюардом. Британець також звернувся до глядачів.

"Просто зайшов у зал, зустрів когось, кого ви точно знаєте", - сказав "Циганський король". Тайсон Ф'юрі (скриншот: instagram.com/tysonfury)

У свою чергу тренер одразу ж сказав: "Ми повернулися, хлопці!"

"Ви знаєте, що це означає", - додав він. Шугар Гілл Стюард (скриншот: instagram.com/tysonfury)

Фани боксера впевнені: це точно натяк на повернення Ф'юрі в ринг.