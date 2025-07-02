Тайсон Фьюри назвал 2 условия возобновления своей карьеры: при чем здесь Усик

Фьюри заявил о готовности вернуться

Британец, который объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика, неожиданно снова заговорил о возвращении.

По словам "Цыганского короля", единственная мотивация для камбека - это провести третий поединок с украинцем. И только в Великобритании.

"Если бы я собирался вернуться, то только ради Усика. В Англии. Это был бы мой следующий бой", - заявил Фьюри.

Два поражения в 2024 году и спорный реванш

В 2024 году Фьюри дважды уступил Усику. В первом бою, состоявшемся в мае, британец проиграл раздельным решением судей и потерял титул WBC.

В декабре состоялся реванш, где победу украинцу присудили уже единогласно.

Фьюри не соглашается с результатом второго поединка. По его словам, он пересматривал бой более 200 раз и считает, что одержал убедительную победу.

"Я выиграл пять раундов преимуществом. Это была чистая победа", - подчеркнул он.

Только в Англии и без политики

Фьюри отметил, что не вернется ради титулов или денег. Его интересует "только справедливый третий бой" с Усиком.

И он должен состояться исключительно в Великобритании, "без нейтральных территорий, политических нюансов или противоречивых судейских решений".

"Я достиг всего в боксе. Имею все пояса. Ради чего возвращаться? Только ради реванша с Усиком", - добавил он.