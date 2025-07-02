Тайсон Фьюри назвал 2 условия возобновления своей карьеры: при чем здесь Усик

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри не исключает возвращения в профессиональный бокс. Однако британец готов выйти в ринг лишь ради одного поединка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Scene.
Британец, который объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика, неожиданно снова заговорил о возвращении.
По словам "Цыганского короля", единственная мотивация для камбека - это провести третий поединок с украинцем. И только в Великобритании.
"Если бы я собирался вернуться, то только ради Усика. В Англии. Это был бы мой следующий бой", - заявил Фьюри.
В 2024 году Фьюри дважды уступил Усику. В первом бою, состоявшемся в мае, британец проиграл раздельным решением судей и потерял титул WBC.
В декабре состоялся реванш, где победу украинцу присудили уже единогласно.
Фьюри не соглашается с результатом второго поединка. По его словам, он пересматривал бой более 200 раз и считает, что одержал убедительную победу.
"Я выиграл пять раундов преимуществом. Это была чистая победа", - подчеркнул он.
Фьюри отметил, что не вернется ради титулов или денег. Его интересует "только справедливый третий бой" с Усиком.
И он должен состояться исключительно в Великобритании, "без нейтральных территорий, политических нюансов или противоречивых судейских решений".
"Я достиг всего в боксе. Имею все пояса. Ради чего возвращаться? Только ради реванша с Усиком", - добавил он.
Тем временем Усик сейчас готовится к бою против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли". Украинец будет защищать пояса WBA, WBC и WBO, тогда как IBF остается у Дюбуа.
Фьюри же, несмотря на заявление о завершении карьеры, продолжает тренировки и сохраняет боевую форму.
Его слова свидетельствуют, что третий бой с Усиком остается для него незакрытой историей.
К слову, бой Усик vs Дюбуа - это историческое событие для Лондона, поэтому из-за ажиотажа на "Уэмбли" готовят больше мест для фанов.
А отец Тайсона Фьюри Джон, уже сделал окончательный прогноз на бой.
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