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Англія - фарт чи прокляття? Як українські боксери билися на британському рингу

Понеділок 30 червня 2025 11:15
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Англія - фарт чи прокляття? Як українські боксери билися на британському рингу Олександр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Для багатьох українських боксерів британський ринг ставав ареною гучних тріумфів і гірких розчарувань. Хтось здобував там титули й славу на весь світ, а хтось втрачав шанс на пояс буквально в останньому раунді. Яскравий приклад - Олександр Усик, який 19 липня проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа знову у Великій Британії.

РБК-Україна згадує найяскравіші бої українських чемпіонів і перспективних бійців у Британії - від легендарних перемог до прикрих фіаско.

Володимир Кличко vs Ентоні Джошуа

29 квітня 2017 року Володимир Кличко провів останній поєдинок у професійній кар’єрі. Його суперником став володар титулу IBF Ентоні Джошуа.

Бій відбувся на легендарному стадіоні "Вемблі" у присутності понад 90 тисяч уболівальників - це один із наймасовіших боксерських івентів в історії Великої Британії.

У шостому раунді Кличко відправив Джошуа в нокдаун, але не зміг добити опонента. Британський боксер відновився, і в 11-му раунді провів серію атак, які завершилися технічним нокаутом.

Це був 69-й поєдинок у кар’єрі Кличка, і п’ятий програний. Невдовзі після цього Володимир оголосив про завершення спортивної кар’єри.

Олександр Усик vs Тоні Белью

10 листопада 2018 року Олександр Усик провів свій фінальний бій у крузервейті проти британця Тоні Белью. Поєдинок пройшов на "Манчестер Арена" за присутності понад 20 тисяч глядачів.

На кону стояли всі чотири титули українця - WBA, WBO, WBC та IBF. У восьмому раунді Усик провів точну серію ударів і відправив Белью в нокаут.

Ця перемога стала історичною, адже Усик став першим, хто захистив абсолютне чемпіонство у крузервейті на виїзді.

Після бою Белью оголосив про завершення кар’єри, а Усик підтвердив перехід у надважку вагу.

Василь Ломаченко vs Люк Кемпбелл

31 серпня 2019 року Василь Ломаченко зійшовся на рингу "О2 Арена" в Лондоні з британцем Люком Кемпбеллом.

На кону стояли одразу три пояси: вакантний WBC, а також WBA та WBO, які Ломаченко мав захищати.

Протягом усього бою українець володів ініціативою: працював на дистанції, ухилявся від ударів суперника та ефективно відповідав.

Судді одностайно віддали перемогу Ломаченку: 119-108, 119-108, 118-109. Завдяки цьому бою українець став володарем трьох титулів у легкій вазі.

Олександр Усик vs Дерек Чісора

31 жовтня 2020 року Усик дебютував у надважкій вазі, зустрівшись із Дереком Чісорою на "SSE Arena" в Лондоні.

Це був складний бій: Чісора тиснув із перших раундів, намагаючись нав’язати силову боротьбу. Попри агресію суперника, Усик продемонстрував витримку й поступово перехопив ініціативу.

Після 12 раундів усі троє суддів віддали перемогу українцеві - 117-112, 115-113, 115-113.

Таким чином, Усик успішно дебютував у новій ваговій категорії та зробив перший крок до титулів.

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа

25 вересня 2021 року на стадіоні "Тоттенгем Хотспур" у Лондоні Усик зустрівся з Джошуа - тепер уже в чемпіонському статусі суперника. Британський боксер володів титулами WBA, IBF та WBO.

Українець повністю переграв Джошуа: володів темпом, був технічнішим і швидшим. Усик контролював ринг, а в кінці бою був близьким до нокауту.

Після 12 раундів судді одностайно віддали перемогу українцю: 117-112, 116-112, 115-113. Це був справжній прорив - Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії.

Англія: арена тріумфів і випробувань

Українські боксери провели 5 знакових поєдинків на британському рингу - 4 з них відбулися в Лондоні, один - у Манчестері.

Загалом українці здобули 4 перемоги (3 - за рішенням суддів, 1 - технічним нокаутом) та 1 поразку.

Цікаво, що бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса у 2003 році планували провести у Великій Британії, але в підсумку він відбувся у Лос-Анджелесі. Проте Віталій мав плани боїв у Британії, але так і не реалізував їх там на топ-рівні.

А от Усик - топ-приклад українця, що неодноразово вигравав титули у Британії.

Що відомо про бій Усик - Дюбуа 2

Поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

На кону стоятимуть усі чотири головні титули в хевівейті - WBA, WBO, IBF та WBC. Українець володіє трьома поясами, тоді як Дюбуа наразі має титул IBF.

Перед цим поєдинком Усик отримав нового промоутера.

Також, читайте прогноз Леннокса Льюїса на бій Усика з Дюбуа.

Раніше ми писали, що онук Мухаммеда Алі вразив словами про Усика і війну в Україні.

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Василь Ломаченко Володимир Кличко Олександр Усик Лондон Бокс
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