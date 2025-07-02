ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тайсон Фьюри назвал 2 условия возобновления своей карьеры: при чем здесь Усик

Среда 02 июля 2025 16:33
UA EN RU
Тайсон Фьюри назвал 2 условия возобновления своей карьеры: при чем здесь Усик Фьюри готов драться с Усиком (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Екатерина Урсатий

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри не исключает возвращения в профессиональный бокс. Однако британец готов выйти в ринг лишь ради одного поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Scene.

Фьюри заявил о готовности вернуться

Британец, который объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика, неожиданно снова заговорил о возвращении.

По словам "Цыганского короля", единственная мотивация для камбека - это провести третий поединок с украинцем. И только в Великобритании.

"Если бы я собирался вернуться, то только ради Усика. В Англии. Это был бы мой следующий бой", - заявил Фьюри.

Два поражения в 2024 году и спорный реванш

В 2024 году Фьюри дважды уступил Усику. В первом бою, состоявшемся в мае, британец проиграл раздельным решением судей и потерял титул WBC.

В декабре состоялся реванш, где победу украинцу присудили уже единогласно.

Фьюри не соглашается с результатом второго поединка. По его словам, он пересматривал бой более 200 раз и считает, что одержал убедительную победу.

"Я выиграл пять раундов преимуществом. Это была чистая победа", - подчеркнул он.

Только в Англии и без политики

Фьюри отметил, что не вернется ради титулов или денег. Его интересует "только справедливый третий бой" с Усиком.

И он должен состояться исключительно в Великобритании, "без нейтральных территорий, политических нюансов или противоречивых судейских решений".

"Я достиг всего в боксе. Имею все пояса. Ради чего возвращаться? Только ради реванша с Усиком", - добавил он.

Тем временем Усик сейчас готовится к бою против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли". Украинец будет защищать пояса WBA, WBC и WBO, тогда как IBF остается у Дюбуа.

Фьюри же, несмотря на заявление о завершении карьеры, продолжает тренировки и сохраняет боевую форму.

Его слова свидетельствуют, что третий бой с Усиком остается для него незакрытой историей.

К слову, бой Усик vs Дюбуа - это историческое событие для Лондона, поэтому из-за ажиотажа на "Уэмбли" готовят больше мест для фанов.

А отец Тайсона Фьюри Джон, уже сделал окончательный прогноз на бой.

Также читайте о победах и поражениях украинских боксеров в Великобритании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
Новости
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства