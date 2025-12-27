Таїланд та Камбоджа домовилися про перемир'я, - ЗМІ

Конфлікт Камбоджі та Таїланду

Нагадаємо, що черговий збройний конфлікт між Камбоджею та Таїландом розпочався 9 грудня на тлі взаємних звинувачень у порушенні режиму припинення вогню. Словесне протистояння швидко переросло у артилерійські обстріли та авіаційні удари з обох боків.

Таїланд звинувачував Камбоджу в обстрілах цивільних районів, Камбоджа – у використанні тайських винищувачів для бомбардувань прикордонних провінцій. Жертвами стали понад 86 осіб, сотні тисяч цивільних були змушені залишити домівки.

Після цього, державний секретар США Марко Рубіо закликав Бангкок і Пномпень негайно припинити бойові дії та повернутися до виконання домовленостей, однак цей заклик залишився без відповіді.

У період з 10 по 12 грудня тривали бойові зіткнення. На тлі ескалації Таїланд оголосив про розпуск парламенту.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з лідерами Таїланду та Камбоджі, внаслідок якої йому нібито вдалося знову помирити обидві держави.