Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии, - СМИ

Конфликт Камбоджи и Таиланда

Напомним, что очередной вооруженный конфликт между Камбоджей и Таиландом начался 9 декабря на фоне взаимных обвинений в нарушении режима прекращения огня. Словесное противостояние быстро переросло в артиллерийские обстрелы и авиационные удары с обеих сторон.

Таиланд обвинял Камбоджу в обстрелах гражданских районов, Камбоджа - в использовании тайских истребителей для бомбардировок приграничных провинций. Жертвами стали более 86 человек, сотни тысяч гражданских были вынуждены покинуть дома.

После этого, государственный секретарь США Марко Рубио призвал Бангкок и Пномпень немедленно прекратить боевые действия и вернуться к выполнению договоренностей, однако этот призыв остался без ответа.

В период с 10 по 12 декабря продолжались боевые столкновения. На фоне эскалацииТаиланд объявил о роспуске парламента.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с лидерами Таиланда и Камбоджи, в результате которого ему якобы удалось снова помирить оба государства.