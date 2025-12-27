Таїланд та Камбоджа домовилися про перемир'я, - ЗМІ

Таїланд та Камбоджа у ході переговорів домовилися про перемир'я, яке повинно вступити в силу вже сьогодні, 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Thai PBS .

Джерело, близьке до секретаріату уряду Таїланду, повідомило, що за дотриманням початкового режиму припинення вогню слідкуватимуть протягом 72 годин, а будь-яка подальша угода про припинення вогню має бути схвалена Радами національної безпеки.

За даними ЗМІ, після трьох днів напружених переговорів в імміграційному пункті Бан Паккад у районі Понг Нам Рон провінції Чантабурі секретаріати Генеральних прикордонних комітетів Таїланду та Камбоджі погодили умови початкового припинення вогню.

Конфлікт Камбоджі та Таїланду

Нагадаємо, що черговий збройний конфлікт між Камбоджею та Таїландом розпочався 9 грудня на тлі взаємних звинувачень у порушенні режиму припинення вогню. Словесне протистояння швидко переросло у артилерійські обстріли та авіаційні удари з обох боків.

Таїланд звинувачував Камбоджу в обстрілах цивільних районів, Камбоджа – у використанні тайських винищувачів для бомбардувань прикордонних провінцій. Жертвами стали понад 86 осіб, сотні тисяч цивільних були змушені залишити домівки.

Після цього, державний секретар США Марко Рубіо закликав Бангкок і Пномпень негайно припинити бойові дії та повернутися до виконання домовленостей, однак цей заклик залишився без відповіді.

У період з 10 по 12 грудня тривали бойові зіткнення. На тлі ескалації Таїланд оголосив про розпуск парламенту.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з лідерами Таїланду та Камбоджі, внаслідок якої йому нібито вдалося знову помирити обидві держави.