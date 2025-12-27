ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Таїланд та Камбоджа домовилися про перемир'я, - ЗМІ

Субота 27 грудня 2025 04:00
UA EN RU
Таїланд та Камбоджа домовилися про перемир'я, - ЗМІ Фото: Таїланд та Камбоджа домовилися про перемир'я, - ЗМІ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Таїланд та Камбоджа у ході переговорів домовилися про перемир'я, яке повинно вступити в силу вже сьогодні, 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Thai PBS.

За даними ЗМІ, після трьох днів напружених переговорів в імміграційному пункті Бан Паккад у районі Понг Нам Рон провінції Чантабурі секретаріати Генеральних прикордонних комітетів Таїланду та Камбоджі погодили умови початкового припинення вогню.

Джерело, близьке до секретаріату уряду Таїланду, повідомило, що за дотриманням початкового режиму припинення вогню слідкуватимуть протягом 72 годин, а будь-яка подальша угода про припинення вогню має бути схвалена Радами національної безпеки.

Конфлікт Камбоджі та Таїланду

Нагадаємо, що черговий збройний конфлікт між Камбоджею та Таїландом розпочався 9 грудня на тлі взаємних звинувачень у порушенні режиму припинення вогню. Словесне протистояння швидко переросло у артилерійські обстріли та авіаційні удари з обох боків.

Таїланд звинувачував Камбоджу в обстрілах цивільних районів, Камбоджа – у використанні тайських винищувачів для бомбардувань прикордонних провінцій. Жертвами стали понад 86 осіб, сотні тисяч цивільних були змушені залишити домівки.

Після цього, державний секретар США Марко Рубіо закликав Бангкок і Пномпень негайно припинити бойові дії та повернутися до виконання домовленостей, однак цей заклик залишився без відповіді.

У період з 10 по 12 грудня тривали бойові зіткнення. На тлі ескалації Таїланд оголосив про розпуск парламенту.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з лідерами Таїланду та Камбоджі, внаслідок якої йому нібито вдалося знову помирити обидві держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камбоджа Таїланд
Новини
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну