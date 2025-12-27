ua en ru
Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии, - СМИ

Суббота 27 декабря 2025 04:00
Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии, - СМИ Фото: Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии, - СМИ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Таиланд и Камбоджа в ходе переговоров договорились о перемирии, которое должно вступить в силу уже сегодня, 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Thai PBS.

По данным СМИ, после трех дней напряженных переговоров в иммиграционном пункте Бан Паккад в районе Понг Нам Рон провинции Чантабури секретариаты Генеральных пограничных комитетов Таиланда и Камбоджи согласовали условия начального прекращения огня.

Источник, близкий к секретариату правительства Таиланда, сообщил, что за соблюдением начального режима прекращения огня будут следить в течение 72 часов, а любое дальнейшее соглашение о прекращении огня должно быть одобрено Советами национальной безопасности.

Конфликт Камбоджи и Таиланда

Напомним, что очередной вооруженный конфликт между Камбоджей и Таиландом начался 9 декабря на фоне взаимных обвинений в нарушении режима прекращения огня. Словесное противостояние быстро переросло в артиллерийские обстрелы и авиационные удары с обеих сторон.

Таиланд обвинял Камбоджу в обстрелах гражданских районов, Камбоджа - в использовании тайских истребителей для бомбардировок приграничных провинций. Жертвами стали более 86 человек, сотни тысяч гражданских были вынуждены покинуть дома.

После этого, государственный секретарь США Марко Рубио призвал Бангкок и Пномпень немедленно прекратить боевые действия и вернуться к выполнению договоренностей, однако этот призыв остался без ответа.

В период с 10 по 12 декабря продолжались боевые столкновения. На фоне эскалацииТаиланд объявил о роспуске парламента.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с лидерами Таиланда и Камбоджи, в результате которого ему якобы удалось снова помирить оба государства.

