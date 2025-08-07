Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню: подробиці

Нагадаємо, раніше Таїланд і Камбоджа вже оголосили про тимчасове припинення розгортання військ на кордоні, зупинку мобілізації та відкриття екстрених комунікаційних каналів.

Конфлікт Таїланду з Камбоджею

Збройне протистояння між Камбоджею і Таїландом спалахнуло 24 липня після інциденту зі стріляниною на кордоні, внаслідок якого загинули військові з обох сторін.

На тлі загострення Таїланд перекинув до прикордонної зони підрозділи, озброєні українськими бойовими машинами "Оплот" і бронетранспортерами БТР-3Е.

Тайська авіація завдала ударів по військових об'єктах поблизу Пномпеня, а в районі провінції Трат армії вдалося відбити спробу прориву з боку камбоджійських сил.

Президент США Дональд Трамп 26 липня провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. Він повідомив, що обидві сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.

