Таїланд відбив вторгнення Камбоджі: загинули десятки, евакуйовано понад 100 тисяч людей

Міноборони Таїланду повідомило про відбиття військового вторгнення Камбоджі в провінції Трат. Конфлікт на кордоні загострився після двох днів запеклих боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У суботу вранці військово-морські сили Таїланду провели контроперацію у відповідь на прорив камбоджійських підрозділів на територію східної провінції Трат.

Як повідомляє Міністерство оборони країни, вторгнення відбулося одразу в трьох точках прикордонного регіону.

Згідно з даними Бангкока, за три дні боїв загинули щонайменше 19 осіб, зокрема шестеро військовослужбовців, ще понад 60 отримали поранення. Камбоджійська сторона заявила про 13 загиблих.

У регіоні оголошено надзвичайний стан, евакуйовано понад 100 тис. мирних жителів.

Зіткнення супроводжувалися застосуванням бойової авіації, артилерії та ракетних систем.

Вперше з 2011 року ситуація на тайсько-камбоджійському кордоні наблизилася до повномасштабного конфлікту.

Історичне коріння

Попередній інцидент у травні - загибель камбоджійського солдата і поранення двох тайських військових - став відправною точкою ескалації.

Обидві країни наполягають, що діють у межах самооборони. Таїланд вимагає від Камбоджі припинення бойових дій як умову для початку перемовин щодо припинення вогню.

Конфлікт має глибоке історичне коріння. Суперечка навколо точного проходження державного кордону триває з початку ХХ століття.

Предметом окремого загострення знову став район храму Преах Віхеа - об’єкт давнього територіального спору, що лишається чутливим питанням для обох держав.

Поки офіційний Пномпень не дає сигналів до деескалації, аналітики попереджають: подальше загострення може мати наслідки не лише для регіональної стабільності, а й для взаємодії в рамках АСЕАН.