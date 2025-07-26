ua en ru
Сб, 26 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Таїланд відбив вторгнення Камбоджі: загинули десятки, евакуйовано понад 100 тисяч людей

Субота 26 липня 2025 09:30
UA EN RU
Таїланд відбив вторгнення Камбоджі: загинули десятки, евакуйовано понад 100 тисяч людей Фото: Таїланд відбив вторгнення Камбоджі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міноборони Таїланду повідомило про відбиття військового вторгнення Камбоджі в провінції Трат. Конфлікт на кордоні загострився після двох днів запеклих боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У суботу вранці військово-морські сили Таїланду провели контроперацію у відповідь на прорив камбоджійських підрозділів на територію східної провінції Трат.

Як повідомляє Міністерство оборони країни, вторгнення відбулося одразу в трьох точках прикордонного регіону.

Згідно з даними Бангкока, за три дні боїв загинули щонайменше 19 осіб, зокрема шестеро військовослужбовців, ще понад 60 отримали поранення. Камбоджійська сторона заявила про 13 загиблих.

У регіоні оголошено надзвичайний стан, евакуйовано понад 100 тис. мирних жителів.

Зіткнення супроводжувалися застосуванням бойової авіації, артилерії та ракетних систем.

Вперше з 2011 року ситуація на тайсько-камбоджійському кордоні наблизилася до повномасштабного конфлікту.

Історичне коріння

Попередній інцидент у травні - загибель камбоджійського солдата і поранення двох тайських військових - став відправною точкою ескалації.

Обидві країни наполягають, що діють у межах самооборони. Таїланд вимагає від Камбоджі припинення бойових дій як умову для початку перемовин щодо припинення вогню.

Конфлікт має глибоке історичне коріння. Суперечка навколо точного проходження державного кордону триває з початку ХХ століття.

Предметом окремого загострення знову став район храму Преах Віхеа - об’єкт давнього територіального спору, що лишається чутливим питанням для обох держав.

Поки офіційний Пномпень не дає сигналів до деескалації, аналітики попереджають: подальше загострення може мати наслідки не лише для регіональної стабільності, а й для взаємодії в рамках АСЕАН.

Конфлікт Камбоджі та Таїланду

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею різко загострився після перестрілки на кордоні, де військові обох країн звинуватили один одного у провокації.

За даними тайської армії, саме камбоджійці першими відкрили вогонь, однак у Пномпені наполягають на зворотному.

Сутички спалахнули поблизу стародавніх храмів, що вже раніше ставали осередком напруженості. Унаслідок артилерійського обстрілу в Таїланді загинули мирні жителі.

Військові Бангкока відповіли ударами з повітря - F-16 завдали удару по цілі на території Камбоджі. Кордон між країнами наразі повністю закритий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таїланд Камбоджа
Новини
Скандал із НАБУ та САП: чи втратить Україна підтримку Заходу
Скандал із НАБУ та САП: чи втратить Україна підтримку Заходу
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті