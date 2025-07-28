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Камбоджа та Таїланд домовилися про припинення вогню за посередництва Малайзії

Понеділок 28 липня 2025 14:15
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Камбоджа та Таїланд домовилися про припинення вогню за посередництва Малайзії Фото: Камбоджа та Таїланд домовилися про припинення вогню (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Делегації Таїланду та Камбоджі на переговорах у малайзійському Куала-Лумпурі домовилися про припинення вогню у найближчі 24 години.

Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Камбоджа і Таїланд досягли спільного розуміння про наступне: по-перше, негайне і беззастережне припинення вогню, що набирає чинності через 24 години за місцевим часом, з півночі 28 липня 2025 року, сьогодні ввечері", - заявив Ібрагім.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Таїланду Пхумтам Вечаячай та прем'єр-міністр Камбоджі Хун Мане зустрілися для переговорів про припинення бойових дій.

Зустріч розпочалася в адміністративній столиці Путраджаю близько 15:15 за місцевим часом. До цього, 27 липня, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет підтверджував припинення вогню за посередництва президента США Дональда Трампа. Проте бойові дії продовжилися.

Конфлікт Таїланду з Камбоджею

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом спалахнув 24 липня. Це сталося після стрілянини на кордоні, через яку загинули кілька тайських і камбоджійських солдатів.

На тлі загострення Таїланд розгорнув на кордоні підрозділи, що були озброєні українськими БМ "Оплот" і БТР-3Е. Було завдано авіаударів по військових Пномпеня. Також тайська армія відбила вторгнення камбоджійців у районі провінції Трат.

Президент США Дональд Трамп 26 липня провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. Він повідомив, що обидві сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.

Про причини, перебіг та наслідки конфлікту між країнами – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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