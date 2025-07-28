Камбоджа та Таїланд домовилися про припинення вогню за посередництва Малайзії
Делегації Таїланду та Камбоджі на переговорах у малайзійському Куала-Лумпурі домовилися про припинення вогню у найближчі 24 години.
Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Камбоджа і Таїланд досягли спільного розуміння про наступне: по-перше, негайне і беззастережне припинення вогню, що набирає чинності через 24 години за місцевим часом, з півночі 28 липня 2025 року, сьогодні ввечері", - заявив Ібрагім.
Повідомляється, що прем'єр-міністр Таїланду Пхумтам Вечаячай та прем'єр-міністр Камбоджі Хун Мане зустрілися для переговорів про припинення бойових дій.
Зустріч розпочалася в адміністративній столиці Путраджаю близько 15:15 за місцевим часом. До цього, 27 липня, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет підтверджував припинення вогню за посередництва президента США Дональда Трампа. Проте бойові дії продовжилися.
Конфлікт Таїланду з Камбоджею
Конфлікт між Камбоджею і Таїландом спалахнув 24 липня. Це сталося після стрілянини на кордоні, через яку загинули кілька тайських і камбоджійських солдатів.
На тлі загострення Таїланд розгорнув на кордоні підрозділи, що були озброєні українськими БМ "Оплот" і БТР-3Е. Було завдано авіаударів по військових Пномпеня. Також тайська армія відбила вторгнення камбоджійців у районі провінції Трат.
Президент США Дональд Трамп 26 липня провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. Він повідомив, що обидві сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.
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