Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня: подробности

Напомним, ранее Таиланд и Камбоджа уже объявили о временном прекращении развертывания войск на границе, остановке мобилизации и открытии экстренных коммуникационных каналов.

Конфликт Таиланда с Камбоджей

Вооруженное противостояние между Камбоджей и Таиландом вспыхнуло 24 июля после инцидента со стрельбой на границе, в результате которого погибли военные с обеих сторон.

На фоне обострения Таиланд перебросил в приграничную зону подразделения, вооруженные украинскими боевыми машинами "Оплот" и бронетранспортерами БТР-3Е.

Тайская авиация нанесла удары по военным объектам вблизи Пномпеня, а в районе провинции Трат армии удалось отразить попытку прорыва со стороны камбоджийских сил.

Президент США Дональд Трамп 26 июля провел телефонный разговор с лидерами Камбоджи и Таиланда. Он сообщил, что обе стороны выразили готовность договориться о прекращении огня.

