Тисячі евакуйованих, десятки жертв та обстріли: що відбувається між Таїландом та Камбоджею

24 липня тайські винищувачі завдали ударів по камбоджійських військових об'єктах біля спірного кордону. Це сталося після того, як другий за тиждень тайський солдат підірвався на міні та втратив ногу.

Ще п'ятеро військових отримали поранення. Інцидент змусив Таїланд погіршити дипломатичні відносини з Камбоджею: країна відкликала свого посла з Пномпеня та вислала камбоджійського посла.

Cambodia just fired RM-70 rockets at Thailand — 20+ dead, mostly civilians.



Border villages hit without warning.

