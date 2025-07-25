Тисячі евакуйованих, десятки жертв та обстріли: що відбувається між Таїландом та Камбоджею

Другий день на кордоні між Таїландом та Камбоджею триває конфлікт. Вже відомо про тисячі евакуйованих та жертви. Країни періодично завдають обстрілів.

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо між конфлікт між Таїландом та Камбоджею.

Головне:

Чому почався конфлікт

Що відомо про жертви та руйнування

Заяви Таїланду та Камбоджі

Чому почався конфлікт між Таїландом та Камбоджею

24 липня тайські винищувачі завдали ударів по камбоджійських військових об'єктах біля спірного кордону. Це сталося після того, як другий за тиждень тайський солдат підірвався на міні та втратив ногу.

Ще п'ятеро військових отримали поранення. Інцидент змусив Таїланд погіршити дипломатичні відносини з Камбоджею: країна відкликала свого посла з Пномпеня та вислала камбоджійського посла.

BREAKING:



Cambodia just fired RM-70 rockets at Thailand — 20+ dead, mostly civilians.



Border villages hit without warning.

This war just escalated — fast. pic.twitter.com/R8tmocstBd — Defence Index (@Defence_Index) July 24, 2025

Таїланд заявив, що камбоджійські війська обстріляли тайську базу біля спірного храму Та Муен Тхом. Камбоджа це заперечує, стверджуючи, що діяла в межах самооборони після вторгнення тайських солдатів. У відповідь Таїланд підняв винищувачі F-16 і повідомив про знищення двох камбоджійських підрозділів, зазначивши, що удари були лише по військових об’єктах.

Камбоджа підтвердила, що тайський винищувач скинув дві бомби поблизу храму Преа Віхеар - об’єкта ЮНЕСКО, засудивши дії Таїланду як "жорстоку військову агресію" та порушення міжнародного права. Міноборони Камбоджі заявило про право на самооборону й пообіцяло рішучу відповідь.



У відповідь Таїланд звинуватив камбоджійські сили у випуску ракет по цивільних об'єктах, зокрема лікарні в провінції Сурін, внаслідок чого постраждали мирні жителі. За даними тайської армії, зіткнення сталися в шести точках уздовж кордону, щонайменше вісім тайців загинули.

Таїланд і Камбоджа мають тривалу історію складних відносин, зокрема через 800-кілометровий сухопутний кордон, прокладений ще за часів французької колонізації Камбоджі. Цей кордон досі залишається джерелом політичної напруги та періодичних збройних сутичок.

Що відомо про жертви та руйнування

Станом на 25 липня відомо про щонайменше 16 загиблих унаслідок конфлікту. При цьому Таїланд звинуватив Камбоджу у навмисному удару по цивільному населенню. На що Камбоджа заявила, що Таїланд використовує касетні боєприпаси.

The Guardian пише, що наразі у Таїланді вже евакуйовано 138 тисяч людей з чотирьох прикордонних провінцій. А серед загиблих - 14 мирних жителів, зокрема восьмирічний хлопчик.

Що стосується Камбоджі, то уряд не надав інформації про жертви чи евакуацію цивільного населення. За словами місцевого чиновника, пише видання, один цивільний загинув і п'ятеро зазнали поранень, також були евакуйовані 1500 сімей.

Окрім цього ЗМІ повідомляють, що і Таїланд і Камбоджа оголосили про закриття сотень шкіл.

Заяви Таїланду та Камбоджі

У п'ятницю, 25 липня, Таїланд оголосив надзвичайний стан у прикордонних районах з Камбоджею через ескалацію конфлікту. Влада також закликала громадян утриматися від поїздок і зберігати пильність

Водночас Таїланд закликав до мирного вирішення конфлікту з Камбоджею, заявивши, що віддає перевагу двосторонньому діалогу. Речник Міністерства закордонних справ Таїланду Нікорндей Баланкура заявив, що ситуація на місці дещо покращилася, хоча зіткнення, що спалахнули в четвер, призвели до жертв.

"Бої тривають з учорашнього дня, хоча сьогодні ситуація здається трохи кращою, ніж учора", - сказав він.

Також відомо, що уряд Таїланду відкинув посередницькі зусилля третіх країн, таких як США, Китай та Малайзія, і наполягає на врегулюванні конфлікту шляхом двосторонніх переговорів. Там хочуть напряму вест перемовини з офіційним Пномпенем.

А ось прем'єр Камбоджі Хун Манет звернувся до Ради безпеки ООН з проханням розглянути ситуацію з бойовими діями та засудити те, "неспровоковану та навмисну військову агресію" з боку Таїланду. У зв'язку з цим Організація проведе закрите засідання для обговорення цього питання в п'ятницю, 25 липня.