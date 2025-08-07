ua en ru
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня: подробности

Четверг 07 августа 2025 12:02
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня: подробности Фото: Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня (x.com/prdthailand)
Автор: Ірина Глухова

Таиланд и Камбоджа договорились об урегулировании напряженности на границе после переговоров, которые состоялись в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Подписано соглашение из 13 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное правительством Таиланда в соцсети X.

Отмечается, что встреча межправительственного комитета завершилась подписанием протоколов, направленных на деэскалацию конфликта и восстановление мира в приграничном регионе.

По итогам переговоров стороны согласовали соглашение из 13 пунктов, предусматривающее соблюдение режима прекращения огня.

"Представители обеих стран подписали протоколы, направленные на урегулирование напряженности на границе и восстановление мира на приграничной территории", - говорится в заявлении.

Фото: Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня (x.com/prdthailand)

Напомним, ранее Таиланд и Камбоджа уже объявили о временном прекращении развертывания войск на границе, остановке мобилизации и открытии экстренных коммуникационных каналов.

Конфликт Таиланда с Камбоджей

Вооруженное противостояние между Камбоджей и Таиландом вспыхнуло 24 июля после инцидента со стрельбой на границе, в результате которого погибли военные с обеих сторон.

На фоне обострения Таиланд перебросил в приграничную зону подразделения, вооруженные украинскими боевыми машинами "Оплот" и бронетранспортерами БТР-3Е.

Тайская авиация нанесла удары по военным объектам вблизи Пномпеня, а в районе провинции Трат армии удалось отразить попытку прорыва со стороны камбоджийских сил.

Президент США Дональд Трамп 26 июля провел телефонный разговор с лидерами Камбоджи и Таиланда. Он сообщил, что обе стороны выразили готовность договориться о прекращении огня.

Подробнее о причинах, ходе и последствиях конфликта между странами - читайте в материале РБК-Украина.

