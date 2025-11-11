Таяні потролив росіян через "трирічний наступ" в Україні: малюють "епохальні" успіхи

Росія намагається представити свої військові успіхи в Україні як "епохальні", хоча вони є лише "частковими".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, якого цитує La Repubblica.
Італійський міністр під час спілкування з журналістами потролив росіян на тлі останніх новин про бої за місто Покровськ на Донеччині.
"Вже три роки вони кажуть про російський наступ, тому що повідомляють про часткові успіхи, як про епохальні", - заявив Таяні.
Він вважає, що Росія намагається "отримати максимум перед можливою зустріччю з Трампом".
"Вони піднімають ціну, намагаються отримати максимум зараз, до настання зими", - додав італійський міністр.
Таяні також висловив переконання, що з настанням зими російські окупанти вже "нічого не зможуть зробити" на фронті.
Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія прагне якомога швидше захопити Покровськ, щоб створити враження, ніби вона здатна встановити повний контроль над Донбасом.
Зараз бої вже точаться в межах самого міста, куди, за даними джерел РБК-Україна, вдалося прорватися близько тисячі російських військових.
Зазначимо, 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ розповів, що українські військові зупинили просування окупантів на півночі Покровська і не допустили перерізання важливої логістичної дороги.
Наразі підрозділи ГУР Міноборони України проводять у Покровську успішні операції, які спрямовані на розширення вогневого контролю над логістикою росіян.
РБК-Україна раніше писало, що Генеральний штаб ЗСУ спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".