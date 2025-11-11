Таяні потролив росіян через "трирічний наступ" в Україні: малюють "епохальні" успіхи

Італійський міністр під час спілкування з журналістами потролив росіян на тлі останніх новин про бої за місто Покровськ на Донеччині.

"Вже три роки вони кажуть про російський наступ, тому що повідомляють про часткові успіхи, як про епохальні", - заявив Таяні.

Він вважає, що Росія намагається "отримати максимум перед можливою зустріччю з Трампом".

"Вони піднімають ціну, намагаються отримати максимум зараз, до настання зими", - додав італійський міністр.

Таяні також висловив переконання, що з настанням зими російські окупанти вже "нічого не зможуть зробити" на фронті.