Taurus не буде. Мерц більше не бачить сенсу давати ракети Україні

20:19 25.03.2026 Ср
2 хв
Канцлер Німеччини також пояснив свої передвиборчі заклики до надання Києву зброї
aimg Валерій Ульяненко
Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)

Канцлер Німеччині Фрідріх Мерц заявив, що більше не бачить сенсу передавати Україні ракети Taurus, оскільки вважає українську зброю ефективнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

Читайте також: ЄС назвав потребу України в ракетах проти балістики: йдеться про тисячі

Німецький канцлер заявив, що зараз не бачить сенсу передавати ракети Taurus українській армії, оскільки Україна сама виготовляє далекобійне озброєння.

За словами Мерца, українська зброя дальнього радіуса дії "значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які б Німеччина могла передати".

Крім того, канцлер Німеччини пояснив свої передвиборчі заклики до надання Україні далекобійних ракет. Він зазначив, що тоді припускав наявність у Бундесвера достатньої кількості справних Taurus, які можна було б передати Києва.

Ракети Taurus для України

Нагадаємо, що під час перебування в опозиції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про намір передати Україні крилаті ракети Taurus для ударів по території Росії.

Після того, як він прийшов до влади, Мерц думку не змінив. Зокрема у липні минулого року глава німецького уряду не виключив передачі цього озброєння для України.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва минулого року заявляв, що Берлін не розглядає передачу Україні цих ракет.

Зазначимо, в німецькому парламенті наприкінці минулого року Мерца закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus. Зазначалося, що канцлер має дотримуватися того, чого він справедливо вимагав, перебуваючи в опозиції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
