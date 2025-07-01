"Це варіант": Мерц не виключив поставки Україні ракет Taurus

Німеччина обговорює постачання ракет Taurus для потреб Сил оборони України, але наразі процес передачі цієї зброї ще не розпочато.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Tagesschau.

Очільник німецького уряду назвав "дуже складною" систему навчання використання цього типу ракет і уточнив, що військовим потрібно для цього шість місяців.

Мерц зазначив, що обговорював з президентом України Володимиром Зеленським навчання українських військових використанню Taurus. Однак він додав, що "ми ще не розпочинали цього процесу" та що "це залишається варіантом".

Канцлер підкреслив, що Німеччина не буде публічно обговорювати, які саме види озброєнь постачає та що робить для військової підтримки України.

"Я хочу, щоб у Путіна залишалася певна невизначеність щодо наших військових дій. Одне лише є певним, і я ще раз повторю це тут у цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні", - заявив Мерц.

Ракета Taurus

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня".

Її розробкою та виробництвом займається компанія Taurus Systems GmbH, яка є спільним підприємством німецької MBDA Deutschland (раніше відомої як LFK - Lenkflugkörpersysteme GmbH) та шведської Saab Bofors Dynamics AB.

Ракета призначена для надточного ураження складних цілей, які мають високий рівень захисту або розташовані під землею. Вона ефективна як проти точкових, так і проти розтягнутих об’єктів.

Залежно від модифікації, ракети можуть запускатися з авіаційних, морських або наземних носіїв. Авіаційна версія дозволяє уражати цілі без входження літака у зону дії ворожої ППО.

Стандартна модифікація Taurus оснащена бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised), призначеною для пробиття бетону. Вона складається з кумулятивного попереднього заряду та основного фугасного заряду, який розміщено в надміцному корпусі.

Механізм детонації може бути налаштований як на підрив у повітрі, так і на підземний вибух. У разі повітряного підриву обидва заряди спрацьовують одночасно.

Конструкція бойової частини спеціально адаптована для руйнування твердих перешкод, включно з товстим бетоном і щільними шарами ґрунту. Це дає змогу ракеті ефективно вражати захищені підземні об'єкти, зокрема укріплені бетонні сховища та бункери.