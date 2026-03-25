ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Подорожі

ЄС назвав потребу України в ракетах проти балістики: йдеться про тисячі

15:54 25.03.2026 Ср
2 хв
Російська балістика змінює траєкторію, що ускладнює перехоплення
aimg Марія Науменко
ЄС назвав потребу України в ракетах проти балістики: йдеться про тисячі Фото: єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс (Getty Images)

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що модернізація російських балістичних ракет знизила ефективність перехоплення, тому Україні потрібно більше перехоплювачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Читайте також: Небезпечний розворот: ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні

За словами Кубілюса, минулого року Україна зазнала близько 2 тис. ракетних ударів, із яких приблизно 900 були балістичними.

"Росіянам вдалося покращити характеристики своєї балістики, ці ракети тепер можуть змінювати траєкторію, що означає, що заходи протидії стали менш ефективними, про що нам розповіли самі українці", - зазначив він.

Єврокомісар пояснив, що через це для знищення однієї балістичної ракети може знадобитися більше ніж один перехоплювач.

"У зв'язку з цим українцям потрібно близько 2000 антибалістичних ракет на рік", - наголосив єврокомісар.

Він також нагадав заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Європі потрібно збільшити виробництво засобів протиповітряної оборони на 400%.

На переконання Кубілюса, система ППО має бути багатошаровою та включати не лише класичні засоби перехоплення, а й дрони-перехоплювачі.

"Це велике завдання, і промисловість реагує та збільшує виробництво", - підкреслив він.

Єврокомісар додав, що ЄС серйозно ставиться до цієї проблеми і розраховує на результат уже найближчим часом.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну, запустивши по різних регіонах кілька сотень дронів, а також балістичні й крилаті ракети.

Під ударами опинилися Київ, Полтава, Запоріжжя та інші області. Найтяжчі наслідки зафіксували в 11 регіонах: загинули четверо людей, десятки дістали поранення, серед постраждалих є діти.

Протягом дня атаки тривали, а надвечір 24 березня під ударом дронів опинилися майже всі західні області України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Ракети Підтримка України Євросоюз
Новини
"Є певні труднощі": Арахамія анонсував нові формати роботи Ради
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою